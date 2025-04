Demakijaż to czynność, która pozwala usunąć ze skóry zanieczyszczania, sebum i pozostałości kosmetyków. Wykonujemy go zazwyczaj wieczorem i wykorzystujemy do tego różne kosmetyki. Zaczynając od dwufazowych płynów, przez mleczka, aż do delikatnych płynów micelarnych. A co powiecie na dużo łatwiejszy i szybszy sposób?

Czy warto używać chusteczek do demakijażu?

Z powodzeniem zastępują płynne kosmetyki do demakijażu, są praktyczne i łatwe w użyciu, a do tego bardziej poręczne niż butelki z płynnymi kosmetykami. Warto mieć je pod ręką zwłaszcza w ciągu dnia, gdy będziecie potrzebowały błyskawicznej korekty makijażu. Rozmazany tusz nigdy dobrze nie wygląda. W zależności od potrzeb skóry możecie wybierać między chusteczkami do cery normalnej, wrażliwej i suchej.

Warto jednak wspomnieć o opiniach lekarzy dermatologów, którzy nie zalecają stosowania tych produktów. Dlaczego? Ich zdaniem chusteczki do demakijażu tylko pozornie usuwają znajdujący się na skórze brud. Uważają, że już sam proces pocierania twarzy nie jest korzystny. Przez to rozmazujemy resztki podkładu i tuszu do rzęs na całej twarzy, a to przyczynia się do powstawania niedoskonałości. Dodatkowo chusteczki są nasączone detergentami, które mają za zadanie rozpuścić znajdujące się na skórze kosmetyki. Po ich zastosowaniu zazwyczaj nie oczyszczamy skóry wodą, wiec wspomniane wcześniej środki czyszczące pozostają na jej powierzchni. Z tego powodu należy unikać tych zawierających alkohol, a wybierać te przeznaczone do skóry wrażliwej.

Jak stosować chusteczki do demakijażu?



Delikatnie... Nie trzyj skóry, bo bardzo łatwo jest ją podrażnić. Przyłóż chusteczkę do twarzy i lekko dociśnij do skóry, odczekaj chwilę i delikatnym ruchem zetrzyj makijaż. Mimo wszystko używaj tej metody tylko w awaryjnych sytuacjach. Lepiej usunąć resztki kosmetyków chusteczką niż nie robić tego wcale.