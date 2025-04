Za najnowszymi trendami w makijażu bardzo ciężko nadążyć. Zmieniają się jak w kalejdoskopie! Bardzo często, to co było modne wczoraj dzisiaj jest już passe. Jeszcze kilka tygodni temu wszyscy szaleli na punkcie strobingu, teraz zastąpił go... chroming. Na czym polega?

Nowy trend zainicjował makijażysta amerykańskiej marki MAC - Dominic Skinner . Jakiś czas temu guru makijażu o[ublikował w sieci kilka zdjęć, które przedstawiały jego wersję strobingu. Z tą różnicą, że zamiast rozświetlacza, użył szminki Mac z kolekcji Mariah Carey - All I want for Christmas. Podkreślił nią kości policzkowe, powieki i łuki brwiowe modelki. Dzięki temu uzyskał spektakularny, zarazem świeży i naturalny efekt. My jesteśmy nim zachwycone!

Ten trend bardzo szybko podchwycili użytkownicy najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Dzięki temu w krótkim czasie stał się tendencją, którą pokochało wiele kobiet na całym świecie! Co o tym myślicie? Podoba się wam ten nowy trend?

