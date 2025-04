Nawet jeśli używasz świetnej jakości kosmetyków, z oszałamiającymi składami i z najwyższej półki, wcale nie jest powiedziane, że to ustrzeże cię przed nieprzyjemnościami związanymi z licznymi alergiami czy infekcjami, których możesz nabawić się podczas codziennego makijażu czy pielęgnacji.

Reklama

Najważniejsza jest staranna i sumienna dbałość o higienę akcesoriów do makijażu (pędzli, gąbeczek, aplikatorów), dokładny demakijaż i to, o czym najczęściej zapominamy - nie wymienianie się kosmetykami z nawet najbliższą przyjaciółką. Pod żadnym pozorem. Ani tymi do pielęgnacji (niech koleżanka nie wkłada palców do twojego kremu), ani do makijażu (nie wymieniajcie się szminkami, tuszami, cieniami do powiek).

Jak prawidłowo oczyszczać skórę twarzy?

Reklama

Choroby, którymi możesz zarazić się przez kosmetyki: