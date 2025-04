Wygląda na to, że wiśniowa coca-cola jest gwiazdą beauty trendów na wiosnę i lato 2023. Ostatnio użytkownicy TikToka wskrzesili koloryzację modną w latach 90. („cherry coke hair”) — ciemnobrązowe pasma z wiśniowymi refleksami, teraz lansują usta w kolorze słodkiego musującego napoju. Trend „cherry coke lips” robi karierę na platformie i zdobywa coraz większe grono fanów. Dziewczyny co chwila wrzucają krótkie filmy, w których pokazują ich patent na soczyste wargi w głębokim, brązowo-czerwonym odcieniu.

Kolor „cherry coke” jest uniwersalny — pasuje każdemu i sprawdzi się na każdą okazję. Można go nosić na co dzień, do biura, na lunch z przyjaciółmi i na wieczorne, weekendowe spotkania. Pięknie komponuje się zarówno z jasną, porcelanową cerą, jak i ze skórą muśniętą słońcem.

Jak uzyskać kolor „cherry coke” na ustach?

Aby uzyskać luksusowy kolor „cherry coke” wszystko, co będzie ci potrzebne to brązowa konturówka, czerwona pomadka i bezbarwny błyszczyk lub olejek do ust.

„Cherry coke lips” krok po kroku

Zacznij od obrysowania dolnej i górnej wargi czekoladową konturówką, a następnie wypełnij kolorem wargi. Nanieś na środek wiśniowy odcień i delikatnie dociśnij usta, aby kolory wymieszały się ze sobą. Ostatnim krokiem jest pomalowanie ust bezbarwnym błyszczykiem lub olejkiem, aby uzyskać lśniące, soczyste wykończenie. Jeśli nie jesteś fanką ultrapołysku, możesz sięgnąć po wazelinę lub balsam.

Wskazówka: Przed pomalowaniem wykonaj peeling ust (np. cukrowy lub wymasuj wargi szczoteczką do zębów) oraz zrób maseczkę np. miodową. Będą gładkie, miękkie i nawilżone.

