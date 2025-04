Mamy październik, co oznacza, że tuż za rogiem czai się najbardziej upiorne święto w roku. Przypominają nam o tym wystawy sklepowe pełne dyni, nietoperzy, czarownic i trupich czaszek oraz media społecznościowe, które dostarczają ciągle nowe pomysły na halloweenowy wygląd. Dzięki samouczkom od kreatywnych użytkowników, nie musimy nadwyrężać naszego budżetu na charakteryzacje u wizażysty, które niestety są dość kosztowne, a wizyty często trzeba rezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Reklama

Kopalnią inspiracji jest TikTok. Ostatnio pisałyśmy wam, jak szybko wykonać upiorny makijaż klauna na Halloween podstawowymi kosmetykami do makijażu. Tym razem mamy coś dla tych z was, które 31 października chcą być przerażającym zombie. W zbiorach platformy znalazłyśmy przepis, jak zrobić sztuczną, otwartą ranę na dłoni. Za projektem stoi wizażystka @hannahshakeeb96. Na kilkusekundowym wideo Tiktokerka pokazała, jak krok po kroku uzyskać najbardziej realistyczny efekt. Film ma miliony odsłon i jest jednym z najchętniej oglądanych halloweenowych tutoriali. Zobaczcie:

Jak zrobić sztuczną ranę na dłoni?

Do zrobienia otwartej rany na dłoni przygotuj: lateks i klej charakteryzatorski (przed użyciem koniecznie zrób próbę uczuleniową), chusteczkę higieniczną, watę, patyczki do uszu, sztuczną krew, paletę kolorowych cieni do powiek, fluid i sypki puder.

Sztuczna rana na dłoni krok po kroku:

Zacznij od posmarowania dłoni cienką warstwą lateksu. Przyklej jedną warstwę chusteczki higienicznej i odetnij odstające elementy. Nałóż niewielką ilość kleju i nałóż drugą warstwę chusteczki. Zrób pionowe nacięcia, pomaluj fluidem, przypudruj, a ciemnofioletowym cieniem do powiek zrób siniaki. Wypełnij pionowe nacięcia niewielką ilością waty, włóż patyczki do uszu i uzupełnij sztuczną krwią.

Reklama

Czytaj także:

Makijaż na Halloween - 3 najbardziej pomysłowe halloweenowe makijaże

Sukienki na Halloween 2022: 5 kreacji, które założysz nie tylko w halloweenową noc