Już kilka lat temu Chanel na nowo odkryło mat w makijażu. Rouge Allure Ink to pomadki jak żadne inne – idealnie matowe, o głębokim kolorze, a do tego, w przeciwieństwie do wielu innych płynnych pomadek o tym wykończeniu – wyjątkowo komfortowe zarówno w aplikacji, jak i w noszeniu.

Dziś marka poszła o krok dalej, dzięki czemu powstała pomadka Rouge Allure Ink Fusion, która wyniosła matowe wykończenie na zupełnie inny poziom.

Piękny i trwały makijaż ust

Matowe pomadki wyglądają pięknie i bardzo kusząco, ale bardzo często mocno wysuszają usta, podkreślają popękane wargi i suche skórki, co sprawia, że czasem wolimy z nich zrezygnować. Rouge Allure Ink Fusion pozwala się jednak cieszyć idealnym matem bez tych niechcianych efektów.

Nowość od Chanel to pomadka nowej generacji, która stapia się z ustami, dzięki czemu matowe usta pozostaną matowe, idealnie gładkie i nawilżone przez cały dzień. Koniec z martwieniem się o makijaż ust po jedzeniu i piciu – Ink Fusion nie ściera się i nie rozmazuje.

fot. Materiały prasowe

Wyjątkowy komfort noszenia

Ta wyjątkowa pomadka sprawi, że będziesz się czuć, jakbyś w ogóle nie miała pomalowanych ust. Wszystko dzięki specjalnej żelowej formule, która nie tylko ułatwia nakładanie kosmetyku, ale przede wszystkim sprawia, że łatwo się go nosi.

Dodatkowo skład pomadki wzbogacony jest specjalnymi olejkami, dzięki którym usta nie tylko nie będą przesuszone, ale też dodatkowo je nawilżą. Zmniejszy to też widoczność suchych skórek!

Aksamitne usta, na których nie czujesz pomadki to doskonały wybór nie tylko na wielkie wyjścia. Wyjątkowa formuła pomadek Rouge Allure Ink Fusion sprawia, że sprawdzą się doskonale również na co dzień – zwłaszcza, że są dostępne w aż 12 wyjątkowych, bardzo intensywnych kolorach: od naturalnych odcieni nude po naprawdę odważne barwy.

