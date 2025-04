W kolekcji na sezon jesień-zima 2019/2020 marka stawia na prostotę i minimalizm. Linia oparta jest na bieli, czerni oraz stonowanych czerwieniach, nie zabrakło w niej jednak połyskującego złota i srebra.

Noir et blanc

Skąd pomysł na taką stonowaną kolekcję? Dyrektor kreatywna marki Lucia Pica inspirowała się Gabrielle Chanel. To właśnie czerń i biel najmocniej kojarzą się z czasami, w których żyła, paryską architekturą oraz z samą projektantką. Coco Chanel powiedziała kiedyś:

Kobiety myślą o wszystkich kolorach oprócz ich braku. Według mnie, czerń ma to coś. Biel też. Ich piękno jest absolutne, to doskonała harmonia

Taka właśnie jest nowa kolekcja Chanel. Opiera się na podstawowych (nie)kolorach, które na nowo odkryła i zinterpretowała Lucia Pica.

Czernie i biele w kolekcji to doskonałe nawiązanie do stylu art deco. To też bardzo uniwersalne barwy, które podkreślą urodę każdej kobiety. W kolekcji znalazły się kredki do oczu, lakiery do paznokci oraz cienie do powiek w tych odcieniach.

Więcej niż czerń...

Nowa kolekcja Chanel, chociaż opiera się na czerni i bieli, to w kolekcji możemy zobaczyć również inne kolory. Marka nie zrezygnowała z kultowych czerwieni w postaci szminek i płynnych pomadek. Dzięki odcieniom w chłodnej i ciepłej tonacji, każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Wśród kosmetyków Chanel znalazły się także cienie do powiek. Paletka w odcieniach bieli i szarości pomoże w stworzeniu idealnego na wieczór smokey eye. Ta w bordowo-brązowych kolorach doskonale nada się do codziennego makijażu.

Błysk na co dzień i na wieczór

Nie zabrakło również czegoś dla miłośniczek blasku. Rozświetlacz w żelu o złotych drobinkach doda blasku każdemu makijażowi. Nadaje się nie tylko do twarzy, ale i na resztę ciała. W kolekcji znalazły się również migoczące, brokatowe cienie do powiek - w biało-srebrnym oraz złotym odcieniu.

Blask na ustach to prawdziwa makijażowa rewolucja. Chanel w nowej kolekcji stawia na brokatowe błyszczyki do ust: w klasycznym, bezbarwnym wydaniu oraz w odcieniu głębokiego fioletu, który intryguje i dodaje tajemniczości.

