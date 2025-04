Marzysz o idealnej skórze pozbawionej niedoskonałości? To tak, jak każda z nas. Pamiętaj jednak, że ideały nie istnieją! Na świecie żyją ponad trzy miliardy kobiet, a każda z nich ma unikalną i niepowtarzalną cerę. Naszym wspólnym mianownikiem powinna być odpowiednia pielęgnacja – niezależnie od posiadanego rodzaju skóry twarzy. Jeżeli jesteś właścicielką cery wrażliwej lub suchej nie musisz załamywać rąk, znamy sposoby dzięki którym zachowasz jej zdrowy wygląd.

Reklama

Skóra wrażliwa

Do typowych objawów skóry wrażliwej możemy zaliczyć: zaczerwienie, łuszczenie się, suchość i obrzęk. Kobiety posiadające ten rodzaj cery często skarżą się na dolegliwości, które nie są zauważalne gołym okiem np. uczucie swędzenia czy dokuczliwego mrowienia. Wrażliwość cery może być uwarunkowana genetycznie lub wynikać z nieprawidłowej pielęgnacji. Jeżeli nie jesteś pewna czy twoja skóra twarzy zalicza się do tej kategorii powinnaś udać się do dermatologa lub kosmetologa, który podczas badania będzie mógł ją trafnie ocenić.

Na co powinnaś uważać?

Cera wrażliwa jest szczególnie czuła na liczne czynniki zewnętrzne, które dzielimy na: środowiskowe, kontaktowe i naczyniowe. Do czynników środowiskowych zaliczamy zmiany temperatury, zimno, wiatr, zanieczyszczenie powietrza i słońce, którego podczas lata mamy pod dostatkiem.

Delikatna, wrażliwa skóra twarzy może źle tolerować wybrane kosmetyki oraz produkty do pielęgnacji cery. Dodatkowo powinnaś uważać na kontakt skóry z twardą wodą i sztucznymi tkaninami. Reakcje kontaktowe wywołują uczucie dyskomfortu i zaczerwieniania.

Problemy ze skórą bardzo często idą w parze z nieodpowiednią dietą. Niektóre produkty szczególnie źle wpływają na jakość naszej cery: mocna kawa i herbata, alkohol oraz ostro przyprawione potrawy. Niestety, czekolada też nie jest naszym sprzymierzeńcem.

Do czynników, które negatywnie oddziałują na wrażliwą cerę zalicza się także: stres, nieprawidłowe stężenie hormonów, a w przypadku atopowego zapalenia skóry również pot.

Odpowiednia pielęgnacja

Kompleksowa pielęgnacja powinna składać się z odpowiedniego oczyszczania skóry twarzy oraz jej dogłębnego nawilżenia. Wybierając kosmetyki do pielęgnacji postaw na te polecane przez dermatologów i dostępne w aptekach. Są one bezpieczne i gwarantują wysoką skuteczność. Drogeryjne kremy mogą nie sprawdzić się przy problematycznej skórze, która jest wrażliwa na ogromną ilość składników. Jedną z propozycji jest seria marki Cethapil, która specjalizuje się w ochronie skóry suchej i wrażliwej.

Cetaphil EM Do mycia – emulsja micelarna

Gruntownie przebadany dermokosmetyk rekomendowany do mycia skóry wrażliwej. Dzięki budowie micelarnej, Cetaphil EM Do mycia jest delikatny a jednocześnie skutecznie oczyści twoją skórę. Dzieje się tak dlatego, że substancja myjąca jest w nim zamknięta w miceli i uwalnia się jej tylko tyle ile potrzeba do oczyszczenia skóry, przez co nie uszkadza płaszcza lipidowego – naturalnej bariery ochronnej skóry. Zapewnia skórze uczucie elastyczności i świeżości. Dodatkowo nie zawiera mydła ani innych drażniących substancji.

Jest szczególnie polecany w przypadku:

skóry suchej

skóry wrażliwej

skóry z trądzikiem młodzieńczym i różowatym

skóry przed i po zabiegach dermatologicznych

demakijażu twarzy i okolic oczu

Cetaphil DA Ultra - krem intensywnie nawilżający

Krem Cethapil DA Ultra ma za zadanie intensywnie nawilżyć oraz uzupełnić brakujące w twojej skórze lipidy. Jak każdy kosmetyk marki Cethapil nie zawiera substancji drażniących i alergizujących. Jego konsystencja jest bardzo przyjemna, łatwo się rozprowadza i szybko się wchłania.

Zawiera unikalny kompleks ERC - pięć kluczowych składników, które zapewniają skórze ochronę i prawidłowe nawilżenie:

PCA - to składnik, który występuje naturalnie w skórze i wchodzi w skład tzw. Naturalnego Czynnika Nawilżającego. Jego rola polega na wiązaniu cząsteczek wody i utrzymywaniu stałego poziomu nawilżenia skóry.

- to składnik, który występuje naturalnie w skórze i wchodzi w skład tzw. Naturalnego Czynnika Nawilżającego. Jego rola polega na wiązaniu cząsteczek wody i utrzymywaniu stałego poziomu nawilżenia skóry. masło Shea oraz olej z orzechów makadamia - uzupełniają lipidy, zmiękczają skórę i łagodzą podrażnienia

oraz - uzupełniają lipidy, zmiękczają skórę i łagodzą podrażnienia pantenol – łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację naskórka

– łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację naskórka silikony – chronią naturalny płaszcz lipidowy

Jest rekomendowany przez dermatologów w przypadku atopowego zapalenia skóry oraz wyprysku. Dzięki swojemu składowi jest również zalecany wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo suchą skórą.

Cetaphil MD Dermoprotektor - balsam do twarzy i ciała

Dzięki unikatowej kompozycji składników balsam na długo nawilży i ukoi twoją skórę. Zawiera najwyższe wśród dermokosmetyków stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny oraz

olej z orzechów makadamia, który dostarcza skórze niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Znajdziemy w nim również pantenol, łagodzący podrażnienia i ułatwia regenerację naskórka i składnik antybakteryjny, który sprawia, że można go stosować w przebiegu trądzika młodzieńczego. Jest w wygodnej postaci balsamu, który łatwo się rozprowadza i nie pozostawia uczucia tłustości.

Jest polecany do codziennego nawilżania skóry suchej lub wrażliwej, szczególnie w przypadku:

trądzika młodzieńczego

trądzika różowatego

łuszczycy

atopowego zapalenia skóry

Reklama

Dermokosmetyki kupuj zawsze w aptece. Pamiętaj, że wrażliwa skóra twojej twarzy potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, dzięki której będzie wyglądać zdrowo i promiennie. Dbaj o swoją cerę!