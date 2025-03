Skórę naczynkową, charakteryzują widoczne naczynka krwionośne, rumień, a także zwiększona wrażliwość. Posiadacze tego typu cery mogą również mieć skłonność do trądziku różowatego. Co istotne, skóra naczynkowa jest bardzo wrażliwa na różne czynniki wpływające na jej kondycję np.: stres, wahania temperatury, zmiany w diecie. Spożycie zbyt ostrych przypraw czy wzmożony stres mogą zwiększać zaczerwienienia skóry naczynkowej.

Delikatność przede wszystkim

Ogromnie ważny jest dobór kosmetyków, które dodatkowo nie podrażnią cery naczynkowej. Warto jest unikać mydeł i produktów zawierających silne detergenty oraz wybierać łagodne żele, pianki i toniki, które nie zawierają alkoholu, substancji zapachowych, mentolu, mięty, eukaliptusa, kwasów owocowych (AHA) i retinoidów (chyba że są specjalnie przeznaczone dla tego typu cery i zalecane przez dermatologa). Podczas aplikacji kosmetyków należy również unikać intensywnego pocierania skóry naczynkowej.

Nawilżaj i chroń

Cera naczynkowa często ma osłabioną barierę ochronną, co sprawia, że jest bardziej podatna na podrażnienia oraz wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych. Odpowiednie nawilżenie pomaga wzmocnić barierę skórną i chroni ją przed wysuszeniem, uszkodzeniami, a także wspiera regenerację skóry. Sprzymierzeńcem skóry z widocznymi naczynkami nie jest również promieniowanie słoneczne, które może intensywnie wpływać na wzrost zaczerwienienia i uczucie gorąca.

W razie narażenia na działanie promieniowania słonecznego zaleca się codzienne stosowanie kremów z filtrem SPF (nawet w pochmurne dni!). Optymalnym wyborem będą produkty zapewniające wysoką ochronę przeciwsłoneczną (minimum SPF 30) i o szerokim spektrum działania – chroniące zarówno przed promieniami UVB, jak i UVA oraz HEV. Zadbanie o równowagę hydro-lipidową skóry oraz szeroką ochronę przeciwsłoneczną może pomóc złagodzić objawy towarzyszące cerze naczynkowej takie jak pieczenie, swędzenie i uczucie napięcia.

Wybierz wsparcie ekspertów

Pielęgnacja cery naczynkowej wymaga cierpliwości, systematyczności i wyboru odpowiednich produktów do jej pielęgnacji. Marka Eau Thermale Avène to ekspert w dziedzinie pielęgnacji skóry wrażliwej, który w swoim portfolio posiada wyjątkową gamę Antirougeurs. ANTIROUGEURS to dermokosmetyki dedykowane skórze naczynkowej, skłonnej do zaczerwienień, skomponowane tak, aby zapewnić idealną równowagę pomiędzy efektywnością działania oraz bezpieczeństwem. Produkty wchodzące w skład gamy wykazują bardzo dobrą tolerancję skórną, a także nie naruszają jej mikrobiomu.

W tym roku w gamie Antirougeurs pojawiła się wyjątkowa nowość – Antirougeurs ROSAMED koncentrat na utrwalone zaczerwienienia. Koncentrat Rosamed redukuje zaczerwienienia także w przebiegu trądziku różowatego i zapobiega ich nawrotom. Koncentrat natychmiast łagodzi odczucie gorąca na skórze oraz zapewnia jej 24-godzinne nawilżenie.

Ten innowacyjny dermokosmetyk swoją skuteczność zawdzięcza opatentowanemu , roślinnemu składnikowi aktywnemu, który hamuje rozszerzanie się już istniejących naczyń oraz zapobiega powstawaniu nowych, przywracając ich prawidłową reaktywność. Produktu można używać niezależnie od innych stosowanych procedur pielęgnacyjnych jak i po zabiegach laseroterapii oraz w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Koncentrat Antirougeurs ROSAMED stosujemy regularnie, na całą twarz i szyję. Ma on lekką, nietłustą konsystencję, dzięki czemu dobrze sprawdzi się również jako baza pod makijaż.

Nawet najbardziej wymagająca skóra odwdzięczy się pięknym i zdrowym wyglądem przy systematycznej, delikatnej i profesjonalnej pielęgnacji. Warto więc zadbać o nią już dziś unikając czynników drażniących, a także stosując odpowiednie kosmetyki.

