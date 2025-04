Cera naczynkowa nie ma łatwo. Jest cienka, delikatna i płytko unaczyniona i niestety, typowa dla kobiet z tej części Europy. Choć problemy z rozszerzonymi naczynkami mogą przytrafić się większości z nas, bez względu na wiek, to trzeba mieć do tego predyspozycje. Cera naczynkowa, jak sama nazwa wskazuje, oznacza cerę, której słabe naczynka krwionośne mają skłonność do zbyt częstego pękania. Dlaczego? Bo brakuje im elastyczności. Naczynka szybko się rozszerzają, zwłaszcza pod wpływem słońca czy wysokiej temperatury, ale już nie zawsze obkurczają. A co sprawia, że skóra naczynkowa staje się odporniejsza na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych? Przede wszystkim odpowiednie nawilżenie. Zobacz, jak odpowiednio pielęgnować cerę naczynkową i jakich kosmetyków używać!

Najlepsze składniki dla cery naczynkowej

Cera naczynkowa - charakterystyka

Cera naczynkowa objawia się widocznymi na twarzy, trwale poszerzonymi naczynkami. Mogą powstawać samoistnie lub wtórnie. Czynnikami sprzyjającymi są zmienny klimat, przebywanie w suchych klimatyzowanych pomieszczeniach, stres, używki oraz dieta - przede wszystkim spożywanie gorących i pikantnych potraw.

Główną cechą cery naczynkowej jest to, że jest... bardzo cienka i delikatna, a jej naczynka krwionośne nie są tak elastyczne, jak powinny. Łatwo się rozszerzają pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych: mrozu, wiatru, ostrego słońca albo silnych emocji i nie zawsze obkurczają. Właśnie wtedy powstają widoczne na skórze "pajączki".

Jak odpowiednio chronić cerę naczynkową?

Cera naczynkowa - pielęgnacja

Dobrze nawilżona cera szybciej będzie wchłaniać składniki odżywcze i wzmacniające naczynka. Przed każdym wyjściem na dwór zabezpieczaj skórę przed wiatrem i chłodem warstwą półtłustego kremu ze składnikami, które wzmacniają elastyczność naczynek. Pamiętaj o odpowiednim kremie na dzień i na noc. Funduj sobie maseczki - najlepiej łagodzące 2-3 razy w tygodniu.

Pamiętaj, żeby nie narażać skóry na gwałtowne zmiany temperatury - zanim wejdziesz z dworu do ogrzewanego pomieszczenia, poczekaj chwilę w holu lub na klatce schodowej - dzięki temu naczynka nie przeżyją szoku termalnego.

Jak leczyć cerę naczynkową?

Cera naczynkowa - najlepsze kosmetyki

Punktem wyjścia do odpowiedniej pielęgnacji jest dobry krem do twarzy. Marki takie jak Lirene, Ziaja, Dermika mają w swojej ofercie bogate, specjalistyczne linie dedykowane wyłącznie cerze naczynkowej. Warto zwrócić uwagę czy krem zawiera odpowiednią ilość odżywczych i nawilżających składników jak mocznik, glicerynę, kwas hialuronowy i składników, które obkurczają naczynka krwionośne jak ekstrakt z kasztanowca, arniki i aceroli oraz witaminę C.