Niedrogi i dobrze kryjący podkład? Taki w swojej ofercie ma marka Miss Sporty. Teraz ten fluid inspirowany instagramowymi filtrami jest przeceniony o 55% w drogeriach Rossmann.

Podkład Insta Mousse Miss Sporty w Rossmannie

To podkład o naprawdę solidnym kryciu. Jest w stanie zakamuflować wszystkie niedoskonałości i przebarwienia. Do tego doskonale matuje skórę - bez dodatkowych poprawek makijaż jest w stanie przetrwać nawet 8h. Schodzi równomiernie i nie zbiera się w zmarszczkach.

Przeznaczony jest przede wszystkim dla właścicielek skór mieszanych i tłustych, ale jeśli dodamy do niego inny, lżejszy podkład, krem BB lub wymieszamy go kremem do codziennej pielęgnacji, sprawdzi się przy cerach suchych i odwodnionych.

Kryjący i matujący podkład zawsze kojarzył ci się z efektem maski? Nie tym razem. Insta Mousse, jak sama nazwa wskazuje, ma przyjemną, lekką konsystencję przypominającą mus (piankę).

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 001 Ivory, 002 Sand (na zdjęciu) i 003 Honey. Fakt, to niewielka gama kolorystyczna, ale wystarczająca - bo podstawowa. Na rynku są produkty, które mogą dodatkowo przyciemnić albo rozjaśnić podkłady wedle naszych upodobań - tak, aby idealnie pasowały do karnacji.

Podkład w regularnej cenie kosztuje 18,99 złotych. Teraz kupisz go za ok. 8,50 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann. W linii inspirowanej filtrami z Instagrama marki Miss Sporty znajdziesz również puder mozaikowy korygujący niedoskonałości, rozświetlacz, bronzer, róż i rozświetlające korektory.

Jak nakładać podkład kryjący Insta Mousse Miss Sporty?

Aby cera była idealnie gładka, nałóż podkład zwilżoną w ciepłej wodzie gąbką do makijażu. Pamiętaj, aby robić to ruchem stemplującym (wklepującym) - podobnie, jak przy nakładaniu kremów BB.

Podkład nie wymaga już pudrowania - zapewnia idealnie matowy efekt.

