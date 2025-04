Marka Catrice i jej produkty potrafią pozytywnie zaskoczyć. Próbowałaś już bronzera, który bije na głowę produkty marek selektywnych?

Catrice Sun Lover Glow 010 Sun Kissed - najlepszy drogeryjny bronzer

Bronzer traktujemy już jak jeden z podstawowych kroków w makijażu - niekiedy pominiemy puder utrwalający lub róż do policzków, część kobiet nie podkreśla brwi, ale bronzer i rozświetlacz potrafią zdziałać cuda - dlatego tak chętnie po nie sięgamy.

Utarło się, że bronzer idealny nie ma zbyt ciepłych tonów, jest chłodny i matowy - wręcz doskonały do konturowania twarzy. Jeśli szukasz tego produktu, to ten bronzer od Catrice nie spełni twoich oczekiwań. Tylko czy o to chodzi w nowoczesnym, a zarazem promiennym makijażu?

Obserwując trendy widzimy, że prym wiodą kosmetyki kolorowe, które pielęgnują skórę oraz mają wysoki filtr przeciwsłoneczny (najczęściej to kremy CC) oraz dają naturalny i zdrowo wyglądający efekt. Na taką bazę stosuje się rozświetlacz i bronzer lub... bronzer o świetlistym wykończeniu. Jeśli hołdujesz zasadzie im mniej, tym lepiej, to bronzer Sun Kissed od Catrice jest dla ciebie.

Zachwycający bronzer z Catrice za 16 zł

Catrice Sun Lover Glow występuje w 2 odcieniach: 010 i 020. Miałyśmy do czynienia z tym pierwszym i byłyśmy oszołomione efektem, jaki daje na skórze. Bronzer wygląda jak beżowo-złoto-brązowy marmurek. Posiada bardzo drobno zmielone drobinki, które odbijają światło. Dzięki temu cera wygląda nie tylko na opaloną, lecz także promienną i zdrową.

Niekwestionowanym plusem produktu jest jego cena - w regularnej ofercie drogerii kupisz bronzer Catrice za ok. 21 zł, ale na promocji możesz upolować go za ok. 16 zł. Minus może stanowić opakowanie - plastikowe puzderko po kilku miesiącach może pęknąć na styku pokrywki i podstawy.

Bronzer najlepiej nakładać puchatym pędzlem i nie koncentrować produktu w jednym miejscu - świetnie podkreśla policzki w zastępstwie różu! Warto omieść pędzlem czoło i linię żuchwy. Trudno jest nim zrobić sobie krzywdę - zawarte pigmenty nie są silnie skoncentrowane, ale nie oznacza to, że produkt jest niewydajny.

