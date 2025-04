Twoja skóra codziennie narażona jest na kontakt z czynnikami zewnętrznymi, które mogą jej zaszkodzić. Klimatyzacja w pracy, ogrzewanie w domu, nagła zmiana temperatur związana z wyjściem na zewnątrz, to wszystko przyczynia się do wysuszenia skóry. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby dbać o ciało nie tylko powierzchownie, ale też od środka. Pomogą w tym odpowiednio dobrane nutrikosmetyki, takie jak Capivit Hydro Control.

Capivit Hydro Control zawiera olej z ogórecznika, witaminę A i witaminę E. Składniki te pomagają w poprawie nawilżenia, elastyczności i gładkości skóry, działając na nią od wewnątrz. Olej z ogórecznika cechuje duża zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w tym kwasu γ-linolenowego (GLA), który przyczynia się do utrzymania prawidłowej struktury komórek i elastyczności skóry. Nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) nie są naturalnie produkowane przez organizm tylko pobierane z dietą. Z kolei witaminy A i E decydują o prawidłowym przebiegu najważniejszych procesów życiowych skóry. O tym, jaki wpływ na poprawę kondycji skóry ma przyjmowanie odpowiedniego nutrikosmetyku, mogło się przekonać 50 wybranych czytelniczek Polki.pl.

Prawie wszystkie kobiety, które wzięły udział w teście, zażywały kapsułkę Capivit Hydro Control raz dziennie. Jakie są tego efekty?

Aż 86% zauważyło pozytywny wpływ na wygląd skóry .

zauważyło . 88% testujących nutrikosmetyk przyznało, że ich skóra jest lepiej nawilżona .

testujących nutrikosmetyk przyznało, że ich . Tyle samo kobiet było zadowolonych z wpływu preparatu na elastyczność skóry .

. Z kolei 84% zauważyło zmniejszenie stopnia ściągnięcia się skóry .

zauważyło . A 86% uważa, że przyjmowany preparat poprawił gładkość skóry ciała.

To wszystko po zaledwie 3 miesiącach regularnego stosowania Capivit Hydro Control. Nutrikosmetyk przypadł do gustu testującym tak bardzo, że aż 91% z nich poleciłoby ten preparat rodzinie i przyjaciółkom!