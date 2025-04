Kształt brwi nie jest kwestią trendu! Ich wygląd powinien być dopasowany do rysów twarzy. Właśnie w zależności od ich kształtu, twarz nabiera różnego charakteru. Idealnie wyprofilowane odświeżają spojrzenie, sprawiają, że twarz wygląda młodziej, dlatego bardzo ważne jest, aby nadać im odpowiedni kształt.

Teraz do ich korygowania mamy wiele kosmetyków do wyboru. Nie tylko kredki, ołówki, ale także odżywki, koloryzujące farbki, a nawet żele z włoskami.

1. Ołówek do brwi, Professional Eyebrow Pencil, Rimmel

2. Kredka do brwi, Eye Artist Brow Liner, Astor

3. Ołówek ze szczoteczką do brwi, Brow WOW, Marc Jacobs

4. Kredka do brwi z wbudowaną szczoteczką, Sourcil Precision, Bourjois

5. Wodoodporny wosk do brwi z aplikátorem, Bulletproof Brows, Two Faced

6. Wodoodporna kredka do brwi, Sephora

7. Konturująca kredka 3w1, Brow Sculpting Brow, Make Up Forever

8. Kredka do brwi, Brow Defining Pencil, Estee Lauder

9. Żel koloryzujący, Volumizing Brow Tint, Estee Lauder

10. Kremowo-elowa farbka do brwi z pędzelkiem, Ka-Brow, Benefit

11. Kredka do wypełniania łuków brwiowych, Goof Proof Brow Pencil, Benefit

12. Odżywcza baza do brwi, Conditioning Primer, Browvo!, Benefit

13. Żel zagęszczający, Gimme Brow, Benefit

Kształt brwi ma tak samo duże znaczenie jak kształt paznokci, rodzaj fryzury, sposób obcięcia i koloryzacji włosów. Nie bagatelizujmy ich, bo brwi mają kolosalny wpływ na nasz młody wygląd i odświeżające spojrzenie!

