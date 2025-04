Bronzer, inaczej puder brązujący to zaraz po podkładzie i maskarze, najważniejszy produkt w naszej kosmetyczce. Służy przede wszystkim do konturowania twarzy, ale potrafi również dodać słonecznego blasku i podkreślić opaleniznę. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy bronzer do twarzy oraz jak go nakładać na poszczególne partie twarzy.

Spis treści:

W naszym zestawieniu znajdziesz bronzery od 18 do 200 złotych. Te produkty pięknie wymodelują twarz i dodadzą skórze zdrowego glow.

Bronzer do twarzy Sun Glow Catrice



Bronzer dostępny jest w 2 kolorach - dla jasnej i ciemnej karnacji. Polubią się z nim te z was, które wolą bardziej naturalny makijaż - efekt na skórze jest niezwykle subtelny, więc nie ma mowy o makijażowej wpadce. Produkt nie pozostawia plam, łatwo się rozprowadza i przyjemnie nakłada.

Cena: 18zł. Do kupienia w drogeriach Hebe i Natura.

fot. Bronzer do twarzy Sun Glow Catrice/materiały prasowe

Bronzer do twarzy Hoola Benefit



Kultowy produkt zamknięty w pudełku z grubego kartonu. Pozwala osiągnąć efekt pięknej opalenizny już po pierwszej aplikacji. Jest mocno napigmentowany i bardzo trwały - wystarcza na kilka miesięcy codziennego stosowania.

Cena: 185zł. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

fot. Bronzer Hoola Benefit/materiały prasowe

Bronzer w kremie Tantour Contour & Bronzer Cream HUDA BEAUTY

Bronzer w kremie luksusowej marki Huda Beauty występuje w 5 odcieniach: fair, light, medium, tan oraz rich. Każda z nas wybierze z palety idealny dla siebie. Dzięki delikatnej formule, łatwo i szybko wymodelujemy nim twarz. Kosmetyk jest wodoodporny, więc świetnie sprawdzi się latem przy wysokich temperaturach.

Cena: 139zł. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

fot. Bronzer do twarzy w kremie Tantour Contour & Bronzer Cream HUDA BEAUTY/materiały prasowe

Bronzer w sztyfcie Match Stix Matte Skinstick Fenty Beauty

Ten wielofunkcyjny, magnetyczny kosmetyk dostępny jest aż w 22 odcieniach! Dzięki mocnej pigmentacji nie tylko wykonturuje twarz, ale może służyć również jako korektor. Dodatkowy plus za estetyczny, schludny design.

Cena: 125zł. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

fot. Bronzer w sztyfcie Match Stix Matte Skinstick Fenty Beauty/materiały prasowe

Bronzer Bahama Mama The Balm



Kochamy go za niewielkie i poręczne opakowanie z lusterkiem. Kolor jest na tyle neutralny (chociaż bardziej chłodny niż słoneczny), że dopasuje się do większości karnacji.

Cena: 88zł. Do kupienia w drogeriach internetowych i perfumeriach Douglas.

fot. Bronzer Bahama Mama The Balm/materiały prasowe

Na rynku dostępne są bronzery w pudrze, sztyfcie i w kremie. Najważniejsze w doborze odpowiedniej formuły jest to, by idealnie współgrała z resztą kosmetyków. Zazwyczaj jest tak, że jeśli używasz w większości sypkich produktów, sypki powinien być również bronzer. Jeśli wolisz natomiast kremowe konsystencje, lepiej wybrać bronzer w sztyfcie lub w kremie.

Pamiętaj! Jeśli wykorzystujesz bronzer wyłącznie do konturowania twarzy - powinien być matowy, jeśli ma zastąpić również rozświetlacz, sięgnij po ten z błyszczącymi drobinkami.

Bronzer do twarzy w pudrze (w kamieniu)

To najpopularniejszy rodzaj bronzerów, idealny dla osób rozpoczynających przygodę z makijażem. Jest szybki i prosty w użyciu.

Bronzer w sztyfcie

To najtrudniejsza formuła bronzera. Choć prosto wygląda nałożenie go na newralgiczne miejsca twarzy, umiejętne roztarcie wymaga nieco wprawy i doświadczenia.

Bronzer w kremie

Nakładamy go palcami lub gąbką do makijażu. Daje bardzo naturalny, świetlisty efekt. Świetnie sprawdzi się podczas letnich miesięcy.

Aby uzyskać najlepszy efekt, bronzer powinien być idealnie dopasowany do koloru skóry. Nie może być za jasny, ani zbyt ciemny. Posiadaczki ciepłych karnacji powinny sięgać po ciepłe, czekoladowo-karmelowe odcienie bronzera do twarzy, natomiast panie, które mają skórę w chłodnych tonach, najlepiej będą wyglądać w zgaszonych brązach i ciemnych beżach.

Istnieją również bronzery neutralne, czyli takie, które pasują do każdej karnacji - to od nich najlepiej zacząć przygodę z kosmetykami do konturowania.

Dzięki temu prostemu trikowi z TikToka, raz na zawsze zapomnisz o codziennym konturowaniu

fot. Adobe Stock, Anastasia

Bronzer należy nakładać na miejsce tuż pod kością policzkową, w większości przypadków pod lekkim skosem. Można nim podkreślać także inne części twarzy. Zasada jest prosta: te miejsca, które chcesz schować (zakamuflować) maluj bronzerem, te które podkreślić - maluj rozświetlaczem. Bronzer należy aplikować przy pomocy dużego, ściętego ukośnie pędzla o gęstym włosiu.

Konturowanie twarzy za pomocą bronzera:



twarz okrągła: najważniejsze jest wyszczuplenie twarzy - nałóż bronzer od połowy ucha w kierunku ust przez środek policzka, możesz podkreślić delikatnie boki czoła;

najważniejsze jest wyszczuplenie twarzy - nałóż bronzer od połowy ucha w kierunku ust przez środek policzka, możesz podkreślić delikatnie boki czoła; twarz owalna: wystarczy, że muśniesz nim kości policzkowe;

twarz kwadratowa: najważniejsze jest złagodzenie rysów - podkreśl bronzerem kąty czoła i boki policzków oraz brodę;

najważniejsze jest złagodzenie rysów - podkreśl bronzerem kąty czoła i boki policzków oraz brodę; twarz trójkątna: najważniejsze jest przywrócenie proporcji - nałóż na czubek brody i skronie oraz szczyty kości policzkowych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.03.2021

