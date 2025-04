Nie wyobrażamy sobie codziennego makijażu bez bronzera. Wiosną i latem sięgamy po ciepłe i trochę ciemniejsze odcienie, które podkreślają opaleniznę. Bronzer nie tylko doda skórze blasku i świeżości, ale także doskonale wymodeluje rysy twarzy - metoda konturowania to nauka, którą naprawdę warto posiąść.

W naszym zestawieniu znajdziecie 11 bronzerów z najnowszych kolekcji i dobrze znanych klasyków. My mamy trzech swoich faworytów - Betty Lou Manizer od The Balm (uwielbiamy go za konsystencję i świetlistość), Soul Mates od Too Faced za świetny kolor i urocze opakowanie oraz ten od marki Catrice za cenę.

