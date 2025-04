Usta w soczystym kolorze to hit tego sezonu. Co jednak mają począć te z was, które nie umieją "nosić" szminki? Zdajemy sobie sprawę, że kłopot z tym ma co druga dziewczyna. I właśnie dla nich przygotowałyśmy zestawienie błyszczyków, które po pierwsze są o wiele prostsze w aplikacji, a po drugie nie są tak wymagające jak pomadka.

Tego lata warto wybierać błyszczyki w odcieniach wiśniowej czerwieni, mocnego różu i fioletu. Nam najbardziej podobają się te o gładkiej konsystencji i półmatowym wykończeniu. Zajrzyjcie do naszej galerii!

