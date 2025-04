Błyszczyki wracają do łask. Po erze matowych pomadek nadszedł czas na połysk. To dobra wiadomość, szczególnie dla tych z was, które wolą stonowany makijaż ust.

Bezbarwny błyszczyk Extra Lasting od marki Lovely w regularnej cenie kosztuje 11,99 zł. Teraz kupisz go w drogeriach Rossmann za 8,29 zł. Promocja obowiązuje do 15 sierpnia 2020 r.

Błyszczyk Extra Lasting Lovely na wyprzedaży w Rossmannie

Ten bezbarwny błyszczyk nadaje niesamowicie intensywny połysk, który natychmiast po nałożeniu zapewnia efekt „mokrych ust". Świetnie sprawdza się zarówno samodzielnie jak i nałożony na pomadkę w mocnym kolorze - podbija kolor szminki i przedłuża jej trwałość.

Błyszczyk ma idealną konsystencję - nie jest lepki, więc nie daje poczucia dyskomfortu, typowego dla błyszczyków. Pięknie podkreśla kształt ust i optycznie je powiększa. Nie wysusza usta i jest wydajny - przy codziennym używaniu wystarcza na 2-3 miesiące.

Błyszczyk Extra Lasting jest w stanie bez poprawek wytrzymać na ustach nawet 6 godzin - to sporo biorąc pod uwagę, że inne błyszczyki nawet tych luksusowych marek często „zjadają" się niemal od razu po nałożeniu.

Extra Lasting nie ma zapachu - to, czy jest to zaleta czy wada zależy od indywidualnych preferencji. My zapisujemy to po stronie plusów. Jedyny niewielki minus to opakowanie, mimo wygodnego aplikatora - plastikowe etui nie wytrzymuje upadków.

Błyszczyk polecają również wizażanki.

Świetny top coat dla dziewczyn które, tak jak ja, mają problem z przesuszonymi ustami i nie lubią na wargach efektu totalnej matowości. Nakładam na matowe pomadki lub kredki i nadmiar odciskam w chusteczkę - dzięki temu usta są nawilżone, chronione przed wiatrem, ale nie błyszczą nadmiernie. Dodatkowo produkt zwiększa trwałość pomadki - u mnie trzyma się dopóki czegoś nie zjem :) Na pewno kupię ponownie.

Nie spodziewałabym się, że ten produkt może zdziałać takie rzeczy, a jednak! Kupiłam go przypadkowo podczas ostatniej promocji w Rossmannie. Po powrocie do domu nałożyłam go na balsam do ust z Astora i do końca dnia (czyli jakieś 8h) usta wyglądały jak pomalowane 5 minut wcześniej. Za każdym kolejnym razem było tak samo, dlatego z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że faktycznie jest wodoodporny, przedłuża trwałość pomadki i pięknie nabłyszcza usta. Nawet nałożony bezpośrednio na usta pięknie je powiększa. Polecam!

