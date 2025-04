O tym, że po kosmetyki do makijażu i pielęgnacji warto zaglądać nie tylko do flagowych drogerii przekonałyśmy się już dawno. Teraz znalazłyśmy kolejny powód, by odwiedzić ulubione sklepy - do sieci sklepów Biedronka właśnie trafiła najnowsza, wakacyjna kolekcja marki Bell, a wśród niej świetny, bananowy puder do twarzy.

Do przetestowania go na własnej skórze zachęca nie tylko świetnie działanie, ale również rewelacyjna cena - puder kosztuje 13,49 złotych i można go kupić we wszystkim sklepach Biedronka.

Puder upiększająco-rozświetlający Monkey Business Bell w Biedronce

Puder Monkey Business od marki Bell to nowość - nie tylko w ofercie Biedronki, ale również samej marki. Jak każdy bananowy puder ma przyjemnie waniliowy (delikatnie żółty) odcień, który od razu po nałożeniu wyrównuje niedoskonałości i ujednolica koloryt cery.

Puder zawiera optycznie wygładzającą formuła, bogatą w glicerynę, która nawilża i odżywia skórę. Używanie pudru to czysta przyjemność - jego piękny, bananowy zapach cudownie kojarzy się z wakacjami i upalnym latem.

Puder delikatnie matuje i jednocześnie rozświetla skórę. Do tego przedłuża trwałość pokładu i pozostawia efekt wypoczętej cery. Świetnie współgra ze wszystkimi fluidami - polecamy go przede wszystkim w duecie z lekkim, nawilżającym podkładem Like a Doll marki PUPA. Jeśli chcesz, by skóra zyskała dodatkowe rozświetlenie, sięgnij po rozświetlacz Million Dollar Glow od Wibo.

Do sieci sklepów Biedronka trafił również puder brązujący Bell o kokosowym zapachu. Oba należą do edycji limitowanej.

Jak nakładać puder bananowy?

Puder bananowy najlepiej jest aplikować szerokim, puchatym pędzlem. Może być stosowany klasycznie - na podkład i korektor albo tylko na krem nawilżający - jeśli masz skórę bez niedoskonałości i zależy ci wyłącznie na delikatnym zmatowieniu skóry.

