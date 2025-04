Ziemista skóra, fioletowe sińce i worki pod oczami – każda z nas tego doświadczyła. Najczęściej są efektem nieprzespanej nocy i zmęczenia. Wiemy, że musimy wstać wcześnie, ale został jeszcze jeden odcinek ulubionego serialu na Netflixie, spotkanie z przyjaciółmi znacznie się przedłużyło, pochłonęła nas książka lub musiałyśmy oddać na drugi dzień ważny projekt… Zdarza się. Najlepszym lekarstwem jest wtedy sen. Dużo snu. Jednak co wtedy, gdy nie możemy wrócić do łóżka, nie mamy czasu na masaż lub zimne okłady z plasterków ogórka, które zmniejszą obrzęki, bo musimy biec do pracy? Ratunkiem jest wtedy makijaż, który ukryje oznaki zarwanej nocy — zamaskuje ciemniejsze kręgi i rozświetli ten obszar.

Z pomocą przychodzi oczywiście TikTok, pełny szybkich i łatwych makijażowych trików, które „otwierają oko”. Jednym z nich, o którym jest głośno od dłuższego czasu, i który wiele dziewczyn na stałe wpisało do swojej codziennej rutyny jest użycie białego korektora. Jak widzimy na udostępnionych filmach, ten kosmetyk naprawdę ma moc. Efektami podzieliła się m.in. TikTokerka @alissajanay1.

Biały korektor pod oczy — jak stosować?

Aby przetestować trik na sobie przygotuj biały korektor w płynie (np. kremowy korektor Mega Conceal od Makeup Obsession lub korektor Conceal & Correct Makeup Revolution) oraz beżowy, którego używasz na co dzień. Proces jest bardzo prosty: nałóż niewielką ilość białego korektora pod oczami (w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku), rozetrzyj dokładnie beauty blenderem, a następnie rozprowadź zwykły korektor. Całość utrwal pudrem. Finał? Zero widocznych sińców i worków oraz piękne, rozświetlone spojrzenie.

