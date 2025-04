Fot. Fotolia

Pamiętaj, że oczyszczanie to najważniejszy element codziennej pielęgnacji. Przez cały dzień na twojej skórze gromadzi się warstwa brudu, która zatyka pory. Skóra nie regeneruje się pod osadzonym na niej brudem.

Reklama

Jaki kosmetyk wybrać do demakijażu?

Zabierając się za oczyszczanie dobierz preparat do swojego typu skóry. Do cery suchej, szczególnie przy zmywaniu makijażu, nadają się mleczka nawilżające lub emulsje micelarne. Osoby o cerze normalnej powinny używać lekkich mleczek, a następnie przemyć tonikiem partie, które się przetłuszczają lub używać emulsji micelarnej 2w1. Do oczyszczania skóry z problemami najlepiej nadają się lekkie, antybakteryjne żele lub pianki. Błędem w pielęgnacji cery trądzikowej jest nadmierne przesuszanie, dlatego pamiętaj o nawilżaniu!

Fot. Materiały prasowe DermoTV

Co to jest płyn miceralny?

Ostatnio bardzo modnym środkiem do oczyszczania twarzy stały się produkty micelarne. Wynika to z ich szerokiego zastosowania. W ich skład wchodzi szereg substancji aktywnych, które koją, nawilżają skórę pozostawiając ją miękką dodając również witalności i blasku. To sprawia, że emulsja micelarna działa jak mleczko do demakijażu, które zmywa makijaż i nawilża skórę oraz jak tonik, który odświeża skórę. Mogą go używać wszyscy bez względu na rodzaj cery.

Fot. Materiały prasowe DermoTV

Reklama

Jakie chusteczki do demakijażu wybrać?

Gdy jesteśmy w podróży, na siłowni czy w innym miejscu, gdzie demakijaż jest utrudniony fajnym rozwiązaniem mogą okazać się chusteczki oczyszczające. Tylko jak je wybrać? Decydując się na chusteczki musisz zwrócić uwagę na to jaką substancją zostały nasączone. Tylko te z płynem micelarnym będą dobre dla Twojej skóry, zmyją makijaż i dobrze ją oczyszczą oraz nawilżą, a na pewno nie podrażnią. Chcąc się odświeżyć, wystarczy Ci jedna chusteczka. - Robiąc jednak wieczorny demakijaż i oczyszczanie skóry, zawsze niezależnie od metody robimy to dwa razy. Pierwsze mycie to demakijaż, a drugie to pełne i skuteczne oczyszczanie naszej skóry - mówi vlogerka Ewa RedLipstickMonster na kanale DermoTV.