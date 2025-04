Za co kochamy koreańską pielęgnację ? Głównie za jej skuteczność działania i przyjemność stosowania. Cechy te łączą w sobie bez wątpienia Sera w ampułkach marki CLIV.

CLIV to koreańska marka kosmeceutyków, czyli zaawansowanych kosmetyków, które nie tylko pielęgnują, ale też wpływając na biologiczne funkcje skóry, poprawiają jej strukturę i wygląd. Bazują na autorskim połączeniu składników aktywnych, działają zgodnie z filozofią pro-age udowadniając, że młody i naturalny wygląd to kwestia mądrego wspierania naturalnych procesów zachodzących w naszej skórze.

Luksusowe opakowania z najwyższej jakości materiałów kryją w sobie kosmetyki, które przechodzą 4-etapowe testy bezpieczeństwa, zawierają opatentowane kompleksy botaniczne oraz inne składniki aktywne, które wzajemnie maksymalizują swoje działanie.

Do 15 lutego w drogeriach HEBE ampułki marki CLIV możesz kupić o 50% taniej. Wybierz te, które najbardziej odpowiadają potrzebom Twojej skóry.

CLIV Premium nawilżająca Ampułka do twarzy z kwasem hialuronowym to innowacyjne rozwiązanie na bazie opatentowanych składników oraz 85% kwasu hialuronowego. Przeznaczona do pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej i pozbawionej jędrności. Intensywnie i długotrwale nawadnia oraz działa przeciwzmarszczkowo i odświeżająco.

https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-30-ml-000000000000379397.html

Cena promocyjna 69,99 zł. (cena regularna 139,99 zł.) poj. 30 ml.

Dla skóry zmęczone, matowej idealna będzie CLIV Premium Ampułka z 80% ekstraktem z żeń-szenia. To prawdziwy eliksir, który odświeża, nawilża i ujędrnia skórę. Działa również rozjaśniająco i wygładzająco.

https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-do-twarzy-30ml-000000000000356608.html

Cena promocyjna 69,99 zł. (cena regularna 139,99 zł.) poj. 30 ml.

Ujędrniająco-przeciwzmarszczkowa Ampułka CLIV Premium do twarzy z retinolem i kolagenem przeznaczona jest do pielęgnacji skóry dojrzałej. Wysoko skoncentrowane składniki aktywne ujędrniają skórę, wygładzając zmarszczki. Dodatek kompleksu peptydów o działaniu ujędrniającym, adenozyny i astaksantyny redukuje wolne rodniki, działając silnie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowo, wpływając na opóźnienie procesów starzenia się skóry.

https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-z-retinolem-do-twarzy-30-ml-000000000000379399.html

Cena promocyjna 69,99 zł. (cena regularna 139,99 zł.) poj. 30 ml.

Zdjęcia: Mat. prasowe

