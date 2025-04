Reklama

Pielęgnacja w zgodzie z naturą

Przełomowa linia kosmetyków Natural Harmony zakłada umiejętne łączenie naturalnych surowców z nowoczesnymi składnikami aktywnymi badanymi w laboratoriach. Efektem współpracy specjalistów z dziedziny nauki, technologii i kosmetologii jest powstanie trzech kosmetyków, które holistycznie działają na skórę i włosy. Oznacza to, że po ich użyciu czujesz się maksymalnie wypielęgnowana - zarówno od zewnątrz, jak i w środku.

Włosy: maska Hair Harmony

fot. Materiały prasowe

Regenerująca maska do włosów Hair Harmony to inteligentna “bestia”. Substancja aktywna Kerastore 2.0 przenika do zniszczonego włosa i regeneruje go miejscowo, czyli tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Olejowy kompleks Vitaoils Plus zwiększa elastyczność włosów, nawilża, a ponadto zapobiega ich wypadaniu. Pro Condition 22 to całkowicie roślinny kondycjoner. Zapobiega obciążaniu oraz elektryzowaniu się włosów. Ułatwia rozczesywanie. Nadaje włosom piękny połysk, sprawiając, że są anielsko gładkie i lśniące.

Rodzaj i porowatość włosów: każda

Jak stosować: minimum raz w tygodniu nałóż na skalp porcję maski wielkości orzecha włoskiego. Dopasuj kolejność używania do swojej równowagi PEH.

Zapach: subtelny, ziołowy

Pojemność: 30 ml/175 ml

Cena: 39zł/89 zł

Cera: krem Skin Harmony

fot. Materiały prasowe

Nawilżająco-regenerujący krem do twarzy Skin Harmony zachwyci Cię multifunkcyjnością w działaniu. Jeden krem zamiast kilku? Tak, to możliwe! Fitoendorfiny w składzie to prawdziwy powód do radości. “Cząsteczki szczęścia” opóźniają proces starzenia oraz zapewniają naturalny blask. W dbaniu o młodość cery towarzyszy im Phytosan K. Składnik stymuluje proces naprawczy skóry, pozostawiając ją zregenerowaną i jędrną. Olejowy kompleks Mystic Oils intensywnie odżywia i nawilża, dzięki czemu skóra jest aksamitna w dotyku. Krem jest w 100% wegański.

Rodzaj cery: każda

Jak stosować: na oczyszczoną twarz, szyję oraz dekolt nałóż tyle kremu, ile potrzebuje Twoja skóra. Stosuj codziennie rano (pod makijaż) i wieczorem (na zakończenie pielęgnacji).

Zapach: subtelny, ziołowy

Pojemność: 50 ml

Cena: 129 zł

Usta: masełko Lip Harmony

fot. Materiały prasowe

Wygładzająco-nawilżające masełko do ust Lip Harmony stworzy swoistą taflę lodu na Twoich ustach. BioRetinol, naturalny ekstrakt roślinny o działaniu podobnym do retinolu, wygładza, ujędrnia i zapobiega pękaniu ust. Skwalan, substancja aktywna odtwarzająca jeden ze składników ludzkiego sebum, chroni usta przed utratą wody i przesuszeniem. Z kolei Lipex L’sens, wegańska alternatywa dla lanoliny, zapewnia długotrwałe nawilżenie, miękkość i połysk bez uczucia lepkości. Masełko jest w 100% wegańskie.

Polecane dla: suchych, spierzchniętych ust

Jak stosować: nałóż odrobinę masełka na czysty palec i wmasuj w usta. Możesz również nałożyć je na szminkę w celu nadania blasku.

Zapach: słodki zapach mango

Pojemność: 15 ml

Cena: 59 zł

Wypróbuj przepis na kompleksową pielęgnację trzech partii ciała w holistyczny sposób!

Artykuł powstał przy udziale marki GLOV.