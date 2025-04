Krem BB (Blemish Balm) z jednej strony - jak każdy przyzwoity krem - zawiera mnóstwo składników pielęgnacyjnych: nawilżających, odżywczych i natłuszczających skórę, substancji łagodzących. Z drugiej strony - wyrównuje koloryt cery, maskuje drobne niedoskonałości, dając efekt naturalnego makijażu. Dobrze stapia się ze skórą, która wygląda na gładszą, młodszą. Nie jest to jednak mocno kryjący podkład.

Krem BB dobiera się do karnacji. Można go stosować jako bazę pod makijaż, może też zastąpić podkład, zwłaszcza latem. Można nim nawet maskować cienie pod oczami. Przeważnie dostępny jest w dwóch tonacjach kolorystycznych (jasny i ciemny), które można ze sobą mieszać.

Hydreane BB (La Roche-Posay, 40 ml/58 zł). Upiększający krem nawilżający, dostępny w dwóch odcieniach: light i medium.

Kompleksowy krem BB 6 w 1 Blemish Base Cream (Eveline Cosmetics, 50 ml/15 zł). Dostępny w wersji do cery jasnej lub śniadej.

B.B. Cream All-in-One Make up SPF 12 (IsaDora 35 ml/79 zł). Dostępny w 3 kolorach: 01 fair, 03 medium, 05 tan

Krem BB Miracle Skin Perfector, Skin Naturals do skóry tłustej i mieszanej (Garnier, 50 ml/20 zł.) Dostępny w dwóch odcieniach: do cery jasnej lub śniadej.

BB Cream All in One (Gosh, 30 ml/55 zł). Dostępny w odcieniach: jasnym, beżowym, ciepłym beżu i kakaowym.