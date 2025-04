Jeszcze kilka lat temu wśród baz do makijażu królowały te matujące. Kult idealnej, matowej skóry był tak silny, że nikomu nie przyszło do głowy, by próbować coś zmienić. Na szczęście, kilka sezonów temu moda na azjatycką "baby face" sprawiła, że na rynku pojawiło się całe zatrzęsienie rozświetlających i dodających skórze blasku produktów.

Reklama

Między innymi właśnie baz rozświetlających. W tej chwili ma je w swojej ofercie większości marek makijażowych. Najczęściej dostępne są w szklanych buteleczkach lub plastikowych tubkach. Ich głównym zadaniem jest oczywiście rozświetlenie skóry, ale mogą mieć również inne, dodatkowe właściwości.

Dla kogo jest baza rozświetlająca?

Rozświetlające bazy pod makijaż idealnie sprawdzą się u tych z was, które borykają się z szarą, zmęczoną i pozbawioną blasku cerą. Polecane są raczej dla skór suchych, odwodnionych i normalnych. Niektóre z nich np. te, które neutralizują widoczność porów sprawdzą się u cer mieszanych. Powinny z nich natomiast całkowicie zrezygnować posiadaczki skóry tłustej - dla nich lepsze będą bazy matujące.

Rodzaje baz rozświetlających

Jej głównym zadaniem jest rozświetlenie cery - wizualnie poprawienie jej wyglądu i kolorytu. Błyszczące pigmenty rozświetlające tworzą na skórze subtelną powłoczkę, która daje dyskretny i naturalny efekt wypoczętej, zadbanej skóry. Baza pod makijaż działa jak filtr z Instagrama!

Ważne, by baza miała lekką, nieklejącą się konsystencję i szybko się wchłaniała. Warto pamiętać, że zadaniem każdej bazy jest także przedłużanie trwałość makijażu.

Baza rozświetlająca najczęściej dostępna jest w jednym, perłowym kolorze (nie jest ani ciepły ani zimny), który ma dopasowywać się do każdej karnacji. Niektóre marki mają jednak poszerzoną kolorystkę o złotą i różową, aby jeszcze bardziej pasować do naszych preferencji (złota świetnie sprawdzi się latem przy opalonej skórze, a różowa zimą).

Zajrzyjcie do naszej galerii po najlepsze bazy rozświetlające!

Reklama

Czytaj także:

W jakiej kolejności nakładać kosmetyki?

Kosmetyczny hit za 15 zł! Ten korektor nie ma sobie równych