Baza pod cienie to jeden z tych kosmetyków, którego używamy sporadycznie, najczęściej wtedy, kiedy wiemy, że nasz makijaż musi wytrzymać w nienagannym stanie przez kilkanaście godzin. Sezon ślubno-weselny trwa w najlepsze, więc to idealny moment na sprawdzenie, która z baz potrafi sprostać zadaniu.

Reklama

Baza pod cienie spełnia kilka funkcji. Jej głównym zdaniem jest przedłużenie trwałości makijażu. Oprócz tego działa jak korektor - kamufluje wszelkie niedoskonałości. Nałożona na powiekę sprawia, że ma jednolity kolor i nie widać na niej żadnych przebarwień. Tak przygotowana powieka stanowi idealne tło dla makijażu. Baza pełni również rolę lekkiego korektora - łatwiej jest dzięki temu nałożyć cienie równomiernie, "wtopić" je w skórę i osiągnąć wspaniały, profesjonalny efekt.

Baza a rodzaj cery - jak dobrać odpowiednią?

Dzięki dobrze dobranej bazie makijaż oczu nie tylko lepiej wygląda, ale także wytrzymuje trudniejsze warunki atmosferyczne i jest bardziej trwały. Dzięki niej nie tylko się nie zmywa, ale także nie tworzy po jakimś czasie nieestetycznych grudek. Bazy pod cienie mają także za zadanie uwypuklenie kolorów wybranych na powieki.

Jak nakładać bazę pod cienie?

Nakładanie bazy pod cienie do powiek nie jest trudne. Naszym zdaniem najlepiej radzi sobie z tym... palec, ale jeśli jesteście przeciwniczkami nakładania makijażu dłońmi, użyjcie aplikatora w formie płaskiej gąbeczki. Primer można nakładać w obszarze między brwią a okiem, a także pod okiem. Po nałożeniu czeka się, aż kosmetyk zaschnie. Podkłady pod cienie mogą być wykorzystywane także bez cieni - pozwalają na niemal niewidoczny makijaż, znacząco poprawiający wygląd powiek, szczególnie jeśli są na nich widoczne żyłki czy niedoskonałości.

Baza pod cienie - test redakcji

Rodzaje baz pod cienie

Niektóre bazy mają za zadanie nawilżanie skóry. Takie najlepsze są dla cery suchej, którą zawsze przed nałożeniem podkładu pod makijaż lub pudru trzeba nawilżyć. Inne lekko napinają skórę i wchłaniają nadmiar sebum, które także utrudnia aplikację kosmetyków kolorowych - sprawdzą się przy tłustej cerze.

Reklama

Bazy pod cienie do powiek mają różne odcienie, które trzeba dobrać do kolorytu skóry. Jeśli nie ma idealnie dobranego primera, można zdecydować się na odcień nieco jaśniejszy niż cała skóra twarzy i wybierany podkład do twarzy.