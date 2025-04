Przetestowałyśmy ich już całe mnóstwo. Wam na pewno także zdarzało się trafiać na takie, które zachwyciły was od pierwszego użycia, albo takie, które okazały się absolutnym bublem. Zrobiłam krótką sondę wśród koleżanek w redakcji i wyszło na to, że nasze opinie bardzo się pokrywają.

Wspólnymi siłami wybrałyśmy 6 najlepszych balsamów do ust, które z czystym sumieniem możemy polecić. Przy tym wszystkim wyklarowały się również 4 pomadki, których niestety nie możemy polecić i nie zawsze jest to związane z ich słabym działaniem. Niektórych nie lubimy za zapach, innych za konsystencję a jeszcze innych za cenę. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie wybrane przez nas produkty. Zgadzacie się z naszym zdaniem?

