Pozostawienie resztek makijażu lub spanie w pełnym makijażu (tak, czasami każdemu się zdarza), może skutkować szeregiem problemów skórnych — od drobnych wyprysków po większe stany zapalane i podrażnienia.

Doskonale wiemy, że zmywanie makijażu po ciężkim dniu to czasochłonna, nudna czynność, której nie poświęcamy często szczególnej uwagi. Niedbale przemywamy twarz płynem micelarnym i żelem, żeby tylko móc jak najszybciej pójść spać. Na efekty takiego zaniedbania nie musimy długo czekać. Często już następnego dnia skóra „odwdzięcza się” wypryskami i jest w złej kondycji.

Istnieją jednak produkty, dzięki którym codzienna rutyna będzie znacznie szybsza, przyjemniejsza i co najważniejsze - jeszcze bardziej skuteczna. Mowa o balsamach oczyszczających do twarzy, działających dużo lepiej niż tradycyjne kosmetyki. Są jak cudowny kompres. Regenerują i dogłębnie odżywiają.

Balsam oczyszczający do twarzy ma bardziej treściwą formułę niż mleczko do demakijażu czy olejki. Inny jest również sposób aplikowania produktu. Nakładamy go na suchą skórę i wmasowujemy. Łączymy wówczas przyjemne z pożytecznym, bo oprócz dogłębnego oczyszczania, fundujemy też skórze ujędrniający masaż. Następnie, przecieramy twarz muślinową ściereczką do twarzy. Najlepiej stosować produkt rano i wieczorem.

Balsamy oczyszczające do twarzy na rynku dostępne są już od dłuższego czasu i wiele marek ma je w swojej ofercie. Oto 4 najlepsze kosmetyki, które zapewnią ci zdrową, promienną skórę.

Balsam oczyszczający do twarzy Delia Cosmetics

Wegański balsam Clean Me! polskiej marki Delia Cosmetics to produkt zdecydowanie warty uwagi. Dzięki zawartości oleju migdałowego, masła kakaowego oraz masła mango, produkt silnie nawilża i odżywia skórę. W mgnieniu oka usuwa makijaż, a przy tym pięknie pachnie. Stosowanie to czysta przyjemność. Dodatkowym argumentem do zakupu jest jego niska cena i dostępność. Za 40 g zapłacimy ok. 20 zł.

fot. Balsam oczyszczający do twarzy Delia Cosmetics, cena: ok. 20 zł/materiały prasowe

Balsam oczyszczający do twarzy John Masters Organics

Kosmetyk wielozadaniowy, który szybko i skutecznie zmyje z twarzy cały brud, pozostawiając ją gładką, miękką i promienistą. Bez problemu usuwa nawet wodoodporny makijaż. Dzięki unikalnej formule (mieszanka masła kokum, oleju z otrębów ryżowych oraz oleju z rokitnika) balsam przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry.

fot. Balsam oczyszczający do twarzy John Masters Organics, cena: ok. 200 zł/materiały prasowe

Balsam oczyszczający do twarzy A.Florence Skincare

Drogi produkt (za 120 g zapłacimy ok. 200 zł), ale wart swojej ceny. Po zastosowaniu pozostawia skórę jedwabiście miękką i nawilżoną. Nie wysusza. Kosmetyk jest naturalny, dlatego data ważności po otwarciu wynosi 9 miesięcy. Wypełniony składnikami, które skóra kocha. Znajdziemy w nim m.in. wulkaniczne minerały, olej babassu, glinkę różową, olej z nasion pachnotki i słonecznika.

fot. Balsam oczyszczający do twarzy A.Florence Skincare, cena: ok. 200 zł/materiały prasowe

Balsam oczyszczający do twarzy Resibo

Skuteczny jest również balsam oczyszczający Melt Away od Resibo. Świetnie sobie radzi ze zmyciem nawet najbardziej wymagających kosmetyków, łatwo i przyjemnie rozprowadza się na skórze oraz obłędnie pachnie słodkim mango.

fot. Balsam oczyszczający do twarzy Resibo, cena: ok. 70zł

