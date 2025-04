Jesteśmy przekonane, że każda z was ma przynajmniej jeden balsam do ust (u rekordzistek dochodzi do kilkudziesięciu!). Przydaje się o każdej porze roku, zwłaszcza jeśli nasze usta mają tendencję do przesuszania albo lubimy malować je na mocne kolory (sporo pomadek wysusza usta, szczególnie tych matowych).

Balsam nie tylko odżywia i regeneruje spierzchniętą skórę warg, a także nadaje im miękkości, delikatnego połysku i sprawia, że usta wyglądają seksownie i zdrowo. Większość z nich najczęściej pięknie pachnie i kusi ślicznym opakowaniem. Jak jednak znaleźć balsam idealny?

Składniki, które powinny znaleźć się w dobrym balsamie do ust

Balsamy do ust powinny zawierać przede wszystkim lanolinę i mocno nawilżające oleje roślinne n.p.: olej ze słodkich migdałów, słonecznikowy, z pestek śliwki czy olej jojoba oraz masła np. masło shea, masło kakaowe. Nieocenioną rolę odgrywa olej rycynowy, który należy do olejów nieschnących, dzięki czemu nabłyszcza usta i chroni je przed czynnikami zewnętrznymi.

Kolejnym ważnym składnikiem są woski, które służą nie tylko do utwardzania konsystencji produktu ale także zapewniają trwałość po aplikacji. Oprócz tego dobrze natłuszczają i wygładzają skórę warg. W składzie szukaj wosku candelilla, carnauba i pszczelego.

Warto również zwrócić uwagę na obecność witaminy E (Tocopherol) - ma silne właściwości odżywcze, działa przeciwstarzeniowo i wspomaga procesy regeneracji naskórka.

A co z parafiną, olejami mineralnymi i ich pochodnymi? Nie trzeba się ich bać, natomiast nie mogą się pochwalić żadnym działaniem odżywczym - tworzą wyłącznie nieprzepuszczalną warstwę na ustach. Mogą też wykazywać działanie komedogenne.

Jak samodzielnie zrobić balsam do ust?

Balsam do ust możesz też wykonać w domowym zaciszu z produktów, które z pewnością masz w domu. W przepisie nie ma nic trudnego - kłopotliwe może być tylko jego używanie, więc najlepiej używać go podczas wieczornej pielęgnacji.

Najprostszy przepis na balsam do ust:

pół łyżeczki miodu naturalnego,

szczypta cynamonu,

szczypta cukru waniliowego,

pół łyżeczki wosku pszczelego.

Wosk rozpuść w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Dodaj wszystkie składniki i wymieszaj patyczkiem. Gotowy balsam przełóż do małego pojemniczka. Staraj się zużyć go w ciągu 2-3 miesięcy.

Produkty, które polecamy

Wybrałyśmy 6 balsamów do ust, które przetestowałyśmy i możemy polecić z czystym sumieniem. Ceny zaczynają się od 5 a kończą na 45 złotych.

1. Balsam do ust EOS, cena 25 zł

Balsam naładowany jest mnóstwem cennych składników m.in. masłem shea, olejkiem jojoba i witaminą E. Nie zawiera parabenów, ftalenów oraz wazeliny - jest w 95% organiczny i w 100% naturalny.

Mimo, że na rynku dostępnych jest kilkanaście wersji tego balsamu, my zawsze wracamy do tego miętowego - i w kolorze i zapachu. Ogromny plus za wydajność!

Skład: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Beeswax/Cera Alba (Cire d’abeille), Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax/Cire de carnauba, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Flavor (Aroma), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Tocopherol, Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract, Beta-Sitosterol, Squalene, Linalool1, Limonene1.

2. Balsam do ust łagodzący Vianek, cena ok. 11 zł

W drogeriach dostępne są 3 wersje tego balsamu - my wybrałyśmy tę z linii różowej (kochamy go za ten zapach!). W jego składzie znajdziesz olej słonecznikowy, jojoba, sojowy, kokosowy oraz masło kakaowe i shea. Forma sztyftu świetnie sprawdza się poza domem.

Skład: Glycine Soja Oil, Cera Alba, Lanolin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Helianthus Annus Seed Oil, Carnauba Wax, Parfum

4. Balsam do ust Mokosh, cena 45 zł

W składzie balsamu znajdziesz naturalną, hipoalergiczną lanolinę, olej z pestek malin, masło shea i olej jojoba - taki miks doskonale nawilża, regeneruje i nabłyszcza usta. Duży plus za naturalny barwnik mineralny, który pięknie podkreśla kolor ust. Jego jedyna wada to dość wysoka cena, ale produkt jest niezwykle wydajny.

Skład: Lanolin, Squalane, Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cera Alba, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Mica, Titanium Dioxide, Tin Dioxide, Parfum.

5. Balsam do ust Ecooking, cena 39 zł

Dostępny jest w 3 odsłonach - klasycznym (na zdjęciu), miętowym i z owoców granatu. Balsam zawiera olejek arganowy, witaminę E, oliwę z oliwek, olejek migdałowy, naturalny wosk pszczeli i witaminę E, czyli wszystko to, aby nasze usta były piękne i nawilżone. Dodatkowo, nadaje ustom piękny połysk.

Skład: Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Glyceryl Rosinate, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Rhus Verniciflua Peel Cera/Rhus Verniciflua Fruit Cera, Argan Spinosa Kernel Oil, Aroma, Cera Alba, Stearyl Stearate, Stearic Acid, Paraffin, Behenyl Alcohol, Polyethylene, MICA, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Citral, Citronellol, Geraniol, D-Limonene, Linalool, Titanium dioxide (CI77891), Carmine (CI75470).

6. Balsam do ust Alterra, cena ok. 5 zł

To nasza najtańsza propozycja. Balsam w formie sztyftu pielęgnuje usta dzięki olekowi rycynowemu, kokosowemu, jojoba i słonecznikowemu, woskowi pszczelemu i candelilla oraz witaminie A i E.

Nie zawiera syntetycznych barwników, aromatów, substancji konserwujących, silikonu, parafiny i innych produktów na bazie olejów mineralnych.

Skład: Ricinus Communis Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Candelilla Cera, Palmitic Acid, Stearic Acid, Butyrospermum Parkii, Olea Europaea Fruit Oil, Tocopheryl Acetate, Aroma, Helianthus Annuus Seed Oil, Chamomilla Recutita Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Beta-Carotene, Tocopherol.

7. Balsam do ust Reve de Miel NUXE, cena 39 zł

Balsam zawiera miód i olejki roślinne m.in. ze słonecznika, słodkich migdałów i róży piżmowej dzięki którym odżywia, regeneruje, koi i chroni nawet najbardziej wysuszone i zniszczone usta.

Skład: Cera Alba/Beeswax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Olus Oil/Vegetable Oil, Lecithin, Behenoxy Dimethicone, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Mel/Honey, Dimethicone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Vegetable Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Candelilla Cera/Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, BHT, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citric Acid, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol [N0802/D].

