Do drogerii właśnie trafiła nowość od marki AA - to krem BB z linii Wings Of Color. Produkt zapewnia optymalne, a jednocześnie naturalnie wyglądające krycie przy jednoczesnym nawilżeniu skóry.

Reklama

Krem już teraz kupisz w drogeriach Rossmann za 45,99 złotych - zarówno stacjonarnie jak i online. Wkrótce będzie dostępny w promocji!

Krem BB Wings Of Color marki AA w Rossmannie

Jak wiadomo krem BB łączy w sobie zalety podkładu i kremu nawilżającego. Krem od marki AA zapewnia stopniowe krycie - od lekkiego do średniego. Doskonale ujednolica koloryt cery i koryguje drobne niedoskonałości - widoczne naczynka, pojedyncze krostki czy przebarwienia.

W składzie kremu BB znajdziesz m.in:

olej z ogórecznika z niezwykle cennym kwasem gamma-linolenowym, który doskonale nawilża skórę,

alantoinę i d-panthenol, które wzmacniają naturalną barierę lipidową skóry,

kompleks hydronawilżający z naturalnym ksylitolem, który zwiększają zdolność wiązania wody w naskórku i łagodzi uczucie ściągnięcia i przesuszenia,

skwalan, który zmiękcza skórę i chroni przed utratą wody.

Krem najlepiej aplikować palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu. Już po nałożeniu jednej warstwy skóra zyskuje aksamitne wykończenie i zdrowy, promienny blask. Jeśli twoja skóra wymaga mocniejszego krycia - dołóż kolejną warstwę produktu pamiętając, by ta pierwsza wyschła.

Krem BB ma bardzo lekką konsystencję i przeznaczony jest przede wszystkim do skór suchych, odwodnionych, naczynkowych i wrażliwych. Skóry tłuste i mieszane będą zmuszone nieco przypudrować „strefę T".

Krem dostępny jest w 2 kolorach: Light i Nude. Gama kolorystyczna nie jest powalająca, ale wystarczająca - wiele azjatyckich marek ogranicza się do tylu odcieni. Produkt zawiera filtr SPF15 UVA/UVB. Jest hipoalergiczny, testowany klinicznie u alergików. Co ważne, jest odpowiedni również dla wegan.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten krem z witaminą C za 5 zł to hit Instagrama!

Małgorzata Kożuchowska używa kremu za 21 zł z Rossmanna