O azjatyckich kremach BB i CC głośno już od jakiegoś czasu. Do tej pory nie zdarzyło nam się rozmawiać z osobą, która byłaby niezadowolona z ich działania. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wschodni producenci kosmetyków wykorzystują przede wszystkim naturalne składniki, które mają działanie odżywcze, nawilżające i regenerujące m.in. śluz ślimaka, wyciąg z jadu żmii czy ekstrakt z jadu pszczelego.

Reklama

Azjatyckie kosmetyki - co wybrać?

Na początek najlepiej postawić jest na wspomniany wcześniej krem BB lub CC. Te z Was, które mają bardzo jasną cerę i problem z dobraniem odpowiedniego koloru podkładu, będą zadowolone podwójnie - z pewnością znajdziecie idealny odcień dla siebie. Obok kremów z odrobiną fluidu pojawiają się błyszczyki, pomadki, cienie do powiek, odżywki do rzęs i kremy nawilżające. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Nowości kosmetyczne na jesień 2014

10 najmodniejszych szminek na jesień

TOP 5 na wrzesień 2014

W naszej galerii znajdziecie wybrane azjatyckie kosmetyki: