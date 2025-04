Reklama

Z wiekiem nasza skóra się zmienia. Pierwsze widoczne oznaki tych zmian można dostrzec już około 25 roku życia. Pojawiają się zmarszczki, skóra traci jędrność, szybciej się przesusza i potrzebuje właściwej pielęgnacji. Ale genetyka i kwestia wieku to nie jedyne czynniki, które determinują wygląd cery. Promienie UV, styl życia, dieta, przebyte choroby czy stres mogą odcisnąć ślad na naszej skórze. Jak więc o nią zadbać i w jaki sposób przywrócić jej upragnioną młodość?

Oto wyniki mojego testu zestawu kosmetyków Avon Anew z Protinolem.



fot. Archiwum prywatne

7 efektów widocznych w 7 dni

Brzmi jak czarodziejskie zaklęcie dobrej wróżki. Marka Avon obiecuje wiele. Zestaw Avon Anew z Protinolem to serum do twarzy oraz krem pod oczy. Produkty służą do codziennej pielęgnacji. Mają zapewnić aż 7 efektów na skórze. O co dokładnie chodzi?

Z opisu produktu wynika, że Serum z Protinolem Avon Anew:

wygładza skórę intensywnie nawilża zmniejsza widoczność zmarszczek ujędrnia skórę przywraca blask zwiększa sprężystość zmniejsza widoczność porów

fot. Archiwum prywatne

Krem pod oczy z Protinolem Avon Anew ma za to sprawić, że skóra będzie:

rozjaśniona

wygładzona

intensywnie nawilżona,

bardziej jędrna

pełna energii

opuchlizna i zmarszczki mają być mniej widoczne

fot. Archiwum prywatne

Warto zaznaczyć, że kosmetyki Avon Anew z Protinolem zawierają w składzie Protinol™. To wielokrotnie nagradzany składnik, opracowany przez naukowców Avon, który stymuluje 2 typy kolagenu odpowiedzialne za utrzymanie młodzieńczego wyglądu skóry. Pomaga on zwiększyć poziom kolagenu typu III, który jest głównym budulcem skóry, jak również kolagenu typu I, wpływającego na jakość kolagenu typu III. Zachowanie odpowiedniej proporcji między nimi zapewnia spektakularny efekt przeciwzmarszczkowy już po 7 dniach.

Czy to możliwe, by zmniejszyć widoczność zmarszczek, rozjaśnić skórę, zwiększyć jej jędrność i przywrócić blask w tydzień? 7 dni, bez skalpela, jedynie z kremem pod oczy i serum - brzmi niewiarygodnie! Postanowiłam to sprawdzić dwutorowo. Po pierwsze - biorąc pod uwagę moje subiektywne odczucia po użyciu produktów Avon Anew z Protinolem. Po drugie - porównując obiektywne wyniki badań skóry (urządzeniem Visia).

Pierwsze Badanie Visia

fot. Archiwum prywatne

Test kosmetyków zaczęłam nietypowo. Najpierw udałam się na badanie stanu mojej skóry urządzeniem Visia. To komputerowy pomiar i analiza cery. W gabinecie sprawdziliśmy między innymi ilość plamek na skórze, miejsca, gdzie pojawiają się zmarszczki, nierówności, pory, czy zmiany hormonalne.

Plan był prosty. Po badaniu przez tydzień miałam sumiennie używać kosmetyków Avon Anew z Protinolem i pić odpowiednią ilość wody. Po 7 dniach miałam ponowić badanie, aby sprawdzić, czy widoczne są zmiany.

Po analizie komputerowej dowiedziałam się, że największym problemem mojej skóry są zmarszczki mimiczne w okolicy oczu oraz na czole, a także pory, nierówności, porfiryny i zmiany hormonalne.

Oto wyniki mojego testu. Wskaźniki procentowe oznaczają wynik w porównaniu z osobami w tym samym wieku, tej samej płci i rodzaju cery. Im wyższy wynik procentowy, tym lepiej.

Plamki 84%

Zmarszczki 9%

Nierówności 64%

Pory 46%

Plamki UV 88%

Brązowe plamki 73%

Czerwony obszar 24%

Porfiryny 16%

fot. Archiwum prywatne

Tym bardziej z wielkim zainteresowaniem przeszłam do testu kosmetyków Avon Anew z Protinolem. Czy faktycznie zadziałały?

Avon Anew z Protinolem - pierwsze wrażenie

fot. Archiwum prywatne

Po pierwszym użyciu zauważyłam, że serum z Protinolem Avon Anew szybko się wchłania, pięknie pachnie, ma delikatną konsystencję, sprawia, że cera jest elastyna, miękka i przyjemna w dotyku. Krem pod oczy z Protinolem Avon Anew doskonale nawilżył cienką skórę pod oczami, ukoił ją i zmniejszył opuchliznę, która stanowiła pamiątkę po nieprzespanej nocy. Na duży plus zasługują też opakowania kosmetyków. Szklany flakonik z pompką, w którym znajduje się serum wygląda bardzo elegancko. Matowy krem pod oczy idealnie z nim współgra. Jako że lubię ładne kosmetyki, to od razu się polubiliśmy, a zestaw zajął dogodne miejsce w mojej łazience.

Kolejne dni i… miłe zaskoczenie

Serum i krem pod oczy nakładała codziennie rano i wieczorem. Rano po prostu wklepywałem krem, a serum delikatnie rozcierając na twarzy, szyi i dekolcie. Po około 10-15 minutach nakładałam makijaż.

Wieczorem, gdy mam zawsze więcej czasu, pozwalam sobie na pełniejszą pielęgnacje. Krem pod oczy nakładałam za pomocą rollera wyjętego z lodówki, a serum dodatkowo rozsmarowywałam specjalnym wałkiem. Efekty?

Przetestowałam już różne kosmetyki, ale tak szybkich efektów dawno nie widziałam. Już w połowie trwania kuracji zauważyłam, że cera jest nawilżona, pełna blasku, jędrna i ma piękny koloryt. Dodatkowo zniknęły niewielkie niedoskonałości i miałam wrażenie, że drobne zmarszczki zostały spłycone.

Dodatkowo makijaż lepiej wygadał.

fot. Archiwum prywatne

Po 7 dniach zdecydowanie byłam w stanie stwierdzić, że produkty działają. Moja cera jest widocznie młodsza, świetlista i pełna blasku. Pory zostały zmniejszone. Gołym okiem dostrzegam mniej zmarszczek, lepszy koloryt oraz mniej nierówności. Co najważniejsze - widzę, że moja skóra jest nawilżona, a ja czuję się młodziej, lepiej i pewniej.

Drugi test Visia

fot. Archiwum prywatne

Na ten monet czekałam z zapartym tchem. Wiadomo, że odczucia to jedno, a obiektywne badanie komputerowe to niepodważalny dowód. Wyniki tylko potwierdziły moje wcześniejsze przypuszczenia.

Tak wyglądały wyniki drugiego pomiaru:

Plamki 88% (lepiej o 2% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Zmarszczki 85% (lepiej o 76% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Nierówności 88% (lepiej o 24% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Pory 29% (gorzej o 17% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Plamki UV 89% (lepiej o 1% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Brązowe plamki 76% (lepiej o 3% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Czerwony obszar 57% (lepiej o 33% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Porfiryny 13% (gorzej o 3% w porównaniu z wcześniejszym wynikiem)

Największą niespodzianką jest zmniejszenie ilości zmarszczek, co widać na zdjęciu z urządzenia Visia. Wcześniej zmarszczki pojawiały się pod prawie całą powierzchnią oka. Po 7-dniowej kuracji płytkie zmarszczki są praktycznie niewidoczne. Pozostały jedynie te głębokie, ale będę nad nimi pracować (razem z kremem pod oczy z Protinolem Avon Anew).

fot. Archiwum prywatne

Jeśli szukasz produktów, które zapewniają szybkie efekty to zestaw serum i krem pod oczy z Protinolem Avon Anew będą idealne. Kosmetyki wyróżniają się doskonałą jakością, dają spektakularne rezultaty, odpowiednio nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. Dodatkowo pięknie pachną, świetnie się wchłaniają, są wydajne i można je kupić w dobrej cenie.

Krem pod oczy z Protinolem™ jest dostępny w katalogu Avon 05/2023 w cenie 32,99 zł, Serum z Protinolem™ dostępne jest w cenie 64,99 zł. Produkty można zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl.

Jeśli jeszcze wahasz się nad zakupem tych kosmetyków, to pamiętaj, że produkty Avon wspierają rozwój kobiet. W jaki sposób? Ponad 20% ze sprzedaży produktów Avon pomaga tworzyć lepszą przyszłość dla kobiet*. Naszym zdaniem to bardzo ważne, by wspierać działania, której mają tak pozytywny wpływ na rozwój.

* Średnio, w oparciu o dane z roku 2021, dotyczące zniżek od sugerowanych cen odsprzedaży, oferowanych Konsultantkom Avon na całym świecie; nie każda Konsultantka uzyskuje maksymalne benefity, indywidualnie uzyskiwane wynagrodzenie jest uzależnione od różnych czynników.