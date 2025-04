Zmarszczki są częścią naturalnego procesu starzenia się skóry, ale bądźmy szczere — żadna z nas ich nie chce. Chociaż, nie ma jednego, cudownego lekarstwa, aby im całkowicie zapobiec, istnieją sposoby, które mogą zahamować ten proces. Jednym z nich jest anyż. Mało osób wie, ale ta popularna przyprawa jest najlepszym przyjacielem naszej skóry. Oferuje jej mnóstwo korzyści.

Anyż bogaty jest w witaminę A i C oraz jest dobrym źródłem minerałów, takich jak żelazo, magnez i cynk. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwdrobnoustrojowe.

Aby wygładzić zmarszczki, możesz stosować tonik anyżowy, olejek anyżowy lub pić gorący napar. Oto 3 przepisy, które dadzą twojej skórze nowe życie.

Ważne: przed zastosowaniem, zrób próbę uczuleniową.

Tonik z anyżu na zmarszczki — przepis

Zalej 10 gwiazdek anyżu szklanką gorącej wody, przykryj i poczekaj, aż ostygnie. Następnie odcedź napar, przelej do ciemnej, szklanej buteleczki i schowaj na kilka godzin do lodówki.

Tonik stosuj dwa razy dziennie, rano i wieczorem, po dokładnym oczyszczeniu skóry. Efekty zobaczysz po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Olejek anyżowy na zmarszczki

W walce ze zmarszczkami pomocny będzie również olejek anyżowy (do kupienia w aptekach i sklepach z naturalnymi produktami, kosztuje ok. 15 zł). Zawiera anetol, kwas szikimowy, linalool, kwercetynę, kwas szikimowy oraz kwas galusowy. Możesz stosować go samodzielnie lub połączyć z innym olejkiem np. jojoba, lub ze słodkich migdałów. Niewielką ilość oleju wmasuj w zmarszczki pod oczami, na czole i w okolice ust. Możesz również zastosować olejek na szyję i dekolt.

Herbata z anyżu na zmarszczki

Ze zmarszczkami walcz też od środka, pijąc regularnie herbatki z anyżu. Przepis jest prosty i szybki. Zalej kilka gwiazdek szklanką wody i gotuj na małym ogniu ok. 10 minut. Pij kilka razy dziennie.

Smalec gęsi na zmarszczki: jak stosować i czy naprawdę działa?

fot. Anyż na zmarszczki/ Adobe Stock, New Africa

Domowy tonik z anyżu jest nie tylko sprzymierzeńcem w walce ze zmarszczkami — doskonale radzi sobie też z trądzikiem, przebarwieniami i chorobami skóry.

Tonik z anyżu na skórę — efekty stosowania:

wygładza zmarszczki i drobne linie oraz zapobiega powstawaniu nowych,

nawilża,

ujędrnia,

poprawia koloryt,

rozjaśnia przebarwienia,

spłyca blizny,

chroni przed trądzikiem i chorobami skóry.

