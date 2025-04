Wszystko, co nas otacza, to paleta nieskończonych barw. Nasz wizerunek wpływa na to, jak inni nas widzą i odbierają. A najważniejsze jest to, by dobrze się czuć w tym, co nosimy. Bez wątpienia strój dodaje nam pewności siebie.

Analiza kolorystyczna pomoże nam poznać, jaki typ kolorystyczny prezentujemy. Nauczymy się posługiwać paletą barw, dzięki której poznamy zalety naszej urody i nauczymy się ją uwydatniać. Wiedzę będziemy wykorzystywać w codziennym życiu. Nauczymy się dobierać kolory w makijażu, garderobie czy przy farbowaniu włosów.

Jak wykonać analizę kolorystyczną?



Przygotowujemy się w następujący sposób:

Robimy demakijaż twarzy;

twarzy; Czeszemy włosy na gładko i przykrywamy chustą o neutralnym kolorze tak, by kolor naszych włosów nie zaburzał naszej uwagi;

Zakładamy bluzkę z dekoltem, by nie było nic blisko twarzy, aby kolor ubioru również nam niczego nie sugerował;

Ważne jest też światło. W momencie przeprowadzania analizy najlepszym światłem jest światło dzienne.

Podstawą analizy jest określenie naszego odcienia skóry. Bierzemy w tym przypadku pod uwagę piegi, naturalne rumieńce, a nawet odcień skóry, na jaki się opalamy. Ważny jest nasz naturalny kolor oczu oraz naturalny kolor włosów.

Do pierwszej analizy bierzemy dwie chusty: srebrną i złotą, by określić, w jakiej tonacji kolorów jest nam najlepiej - w zimnej czy w ciepłej. Może być to ta chusta zimowa, którą jeszcze nie tak dawno nosiłyśmy. Przykładamy chusty naprzemiennie blisko twarzy i sprawdzamy. Patrzymy, jak zachowuje się nasza skóra i czy pod wpływem danej barwy nasza twarz wygląda zdrowo i optycznie się rozjaśnia czy wręcz przeciwnie – wyglądamy mdło i sprawiamy wrażenie niewyspanych. Jest to bardzo ważne, bo dzięki temu krótkiemu testowi dowiesz się, jakim typem urody jesteś. Jeśli lepiej będziesz wyglądać w srebrnej chuście, oznacza to, że jesteś typem zimnym, jeśli w złotej – jesteś typem ciepłym.

W analizie kolorystycznej wykorzystuje się podział na cztery pory roku: Wiosna, Lato, Jesień i Zima. Zdarza się czasem, że ciężko dopasować się do danego typu urody. Kontrast pomiędzy kolorem oczu, włosów czy skóry powoduje, że typ urody nie jest wyraziście ukształtowany.

Każdy typ urody występuje w różnych odmianach: delikatnej, jasnej, bardziej kontrastowej i ciemnej. Na przykład do Pani Jesień o delikatnym typie o jasnej karnacji może pasować wiele odcieni pastelowej z palety wiosennej.

W analizie kolorystycznej wykorzystuje się chusty o charakterystycznym dla poszczególnych pór roku odcieniach czerwieni, zieleni, błękitu, żółci, fioletu i brązu. Jak w podstawowym teście z dwiema chustami: srebrną i złotą znalazłaś swój typ urody, to do dalszej analizy używasz chust o chłodnych lub ciepłych barwach.

Wiosna



Blada skóra, o brzoskwiniowym odcieniu. Cera często lekko zaróżowiona, występują też małe złociste delikatne piegi. Pani Wiosna łatwo się opala nawet na ciemny brąz. Oczy w kolorze niebieskiego i zieleni, rzadko złotobrązowe. Włosy blond, słomiane, o miodowym odcieniu.

Lato



Skóra gładka, porcelanowa o skłonnościach naczyniowych. Piegi występują rzadko, a jak już są to są w kolorze szarobrunatnym. Pani Lato opala się na oliwkowo. Oczy występują najczęściej w popielatym kolorze, czasem brązowe i niebieskie. Włosy ciemne, brązowe o popielatym połysku.

Jesień



Skóra jasna, o ciepłej barwie kości słoniowej. Występują piękne złocisto-rudawe piegi często na całej twarzy. Pani jesień nie lubi słońca, bo opala się często na czerwono a opalenizna szybko schodzi. Oczy w kolorze topazu, brązu, zieleni, piwne. Włosy w kolorze złocistego blond, kasztanowe, marchewkowe oraz brązowe. Włosy w słońcu mają zawsze ciepły złotawy połysk.

Zima



Jasna porcelanowa gładka skóra. Rzadko występują rumieńce, słabo się opalasz. Jeżeli jesteś typem południowym, to skóra ma kolor oliwkowy i szybko się opalasz na ciemny brąz. Oczy występują w kolorze czekoladowego brązu, zieleni, ciemnoniebieskim, błękitnym i orzechowym. Włosy ciemne o granatowym lub popielatym połysku. Często są czarno-brązowe lub kruczoczarne.