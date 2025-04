To już drugi artykuł z cyklu "Sprawdź, jakim typem urody jesteś". Dla przypomnienia tylko krótki wstęp - istnieją cztery typy urody - Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Dzielą się na chłodne i ciepłe. Każdy z kolorystycznych typów ma bowiem jeszcze dodatkowo trzy odmiany, czyli łącznie wszystkich typów jest 12.

Sprawdź, czy jesteś Jesienią?

Analiza kolorystyczna - od czego zacząć?

Na początku warto określić czy jest się ciepłym czy zimnym typem. Jeśli ciepłym - jesteście wiosną albo jesienią, a jeśli zimnym - latem albo zimą. Już jest trochę prościej prawda? Do określenia temperatury karnacji użyjcie srebrnej i złotej folii lub pomarańczowej i różowej chusty. Jeśli uznacie, że wasza cera promienieje i wygląda świeżo przy srebrnym lub różowym kolorze jesteście typem zimnym. Jeśli natomiast będzie tak przy złotym lub pomarańczowym jesteście typem ciepłym. I jeszcze kilka wskazówek:

Twoja skóra ma ciepły ton, jeśli:

włosy mają ciepły, złoty połysk niezależnie od koloru

oczy mają ciepłą, złocistą oprawę

skóra stosunkowo łatwo się opala oraz dobrze znosi nawet długie pobyty na słońcu

kolor żył na nadgarstku najbardziej przypomina zielony

Z kolei Twoja skóra ma zimny ton, gdy:

twoje oczy są niebieskie, szaroniebieskie lub w zdecydowanych, czystych kolorach (błękitny, zielony, orzechowy, czarny)

twoje włosy mają chłodny odcień niezależnie od koloru

masz problemy z opalaniem się lub opalasz się na czerwono

kolor żył na nadgarstku najbardziej przypomina niebieski kolor

Zima to typ chłodny i bardzo kontrastowy. Cera ma odcień porcelanowy lub oliwkowy, ale nawet opalona Zima nie ma złocistej poświaty na skórze. Włosy są zawsze ciemne, czarne (czasami z granatowymi połyskiem) lub ciemnobrązowe z chłodnym pigmentem. Oczy mają często intensywny kolor - czarny, brązowy, niebieski, fiołkowy, czasem szklistozielony i ciemnoszary. Zawsze mają mocny odcień białka i wyraźnie odcinającą się od niego tęczówkę.

Zima dzieli się na:

czystą

chłodną

ciemną

Prawdziwa (chłodna) zima

Prawdziwa zima jest bardzo łatwa do określenia. Najważniejszym wyznacznikiem jest to, że prawdziwe zimy bardzo źle wyglądają w ciepłych kolorach. Zawsze. Ich oczy najczęściej są szarawe lub niebieskawe, ale w gruncie rzeczy, każdy chłodny odcień oczu może świadczyć o chłodnej zimie. Ważne, by były krystaliczne i jednolite (bez plamek). Cera prawdziwej zimy jest jasna, bardzo często określana jako blada (czasami z widocznymi naczynkami). Naturalny kolor włosów prawdziwej zimy jest chłodny nigdy nie widać na nich złotych refleksów.

Najlepszymi kolorami dla prawdziwej zimy jest czerń i biel. Idealnym dodatkiem do tego kontrastowego duetu są mocne kolory w czystej, szklistej postaci - przede wszystkim odważne odcienie niebieskiego i fuksji. Neony też się sprawdzą. Jeśli kochasz pastele, wybieraj tylko lekko zgaszone róże.

Intensywna (ciemna) zima

To najbardziej wyrazisty spośród wszystkich typów urody. Oczy intensywnej zimy są zawsze ciemne. Najczęściej brązowe, prawie czarne, mogą być też orzechowe albo niebieskie, ale zawsze w mocnym, głębokim kolorze. Cera jest chłodna, ale nie biała czy porcelanowa, bardzo często delikatnie oliwkowa może mieć w sobie trochę żółtawej poświaty (może być ziemista). Naturalny kolor włosów intensywnej zimy jest chłodny. Włosy są czarne lub ciemnobrązowe.

Jakie kolory powinna nosić intensywna zima? Przede wszystkim ciemne, bardzo nasycone i chłodne. Szmaragdowa zieleń, kobalt, granat, mocny fiolet będą doskonałe. Absolutnie zakazanym kolorem jest żółty. Z pasteli najlepszy będzie wrzos i błękit. Biel też będzie dobrą opcją.

Czysta (wyraźna) zima

Oczy czystej zimy są najważniejsze, są jasne i lodowate. Cera jest bardzo jasna bez przebarwień i bez widocznych naczynek. Włosy najczęściej są kruczoczarne, nawet wpadające w granat.

Najlepszym kolorem dla czystej zimy będzie czerwień. Obok niego sprawdzi się zieleń i fiolet. Najbardziej nieudana (niestety) będzie czerń - zgasi urodę czystej zimy. Sprawdzą się natomiast, jak rzadko u zimy, pastele - chłodny błękit, pudrowy róż, mięta.