Aksamitne pianki marshmallow, kolorowa wata cukrowa, orzeźwiające miętówki, zakręcone lizaki. Nie, to nie sceneria filmu o Willym Wonce ani „Marii Antoniny” Sofii Coppoli. To nowa, autorska propozycja marki Notino, największego sklepu internetowego z perfumami i kosmetykami w Europie.

Notino Pastel Collection wygląda, jakby wyjechała z taśmy produkcyjnej w fabryce cukierków. Piękne pudrowe róże, delikatne, przygaszone brzoskwinie i orzeźwiająca mięta świetnie wyglądają nie tylko na półce w dziale ze słodyczami, ale także w przypadku pędzli i innych akcesoriów do makijażu. Popatrzcie tylko na te gąbeczki – naprawdę trudno je odróżnić od marshmallow, prawda? Notino Pastel Collection nie jest oczywiście stworzona do jedzenia, ale na widok tych produktów cieknie ślinka. A na dodatek mają zero kalorii!

Jeśli robienie makijażu męczy cię i nuży, to ta kolekcja wprowadzi trochę koloru i życia w twoją codzienną rutynę pielęgnacyjną. Pastelowe barwy umilą i osłodzą ci również zbliżającą się wielkimi krokami jesień. Każdy sposób jest dobry, żeby odgonić złą aurę.

Nie dość, że na akcesoria Notino po prostu przyjemnie się patrzy, to są one też świetnie zaprojektowane i wykonane. Dzięki sprytnym rozwiązaniom będziesz miała porządek w kosmetykach, a makijaż zajmie ci dużo mniej czasu.

Co znajdziemy w Notino Pastel Collection?

Podręczny zestaw pędzli Notino Pastel Collection sprawdzi się doskonale, jeśli chcesz wykonać dokładny makijaż przy użyciu niewielu akcesoriów. W jego skład wchodzą: okrągły pędzel do pudru, płaski do podkładu, pędzel do eyelinera i brwi oraz dwa pędzle do cieni. Wszystko zmieści się w pięknym miętowym etui. Dodatkiem do zestawu jest pędzel kabuki Notino Pastel Collection o gęstym i puszystym włosiu i krótkim uchwycie. Szczególnie przydaje się on przy nakładaniu na twarz i ciało bronzera czy innych produktów pudrowych.

Wielbicielkom szybkiego i łatwego makijażu spodobają się przypominające marshmallow i wykonane z miękkiego materiału gąbeczki Notino Pastel Collection. Ich szeroką częścią nakłada się makijaż na większe powierzchnie twarzy, a mniejszą – w trudniej dostępne miejsca. Gąbki nie pozostawiają smug i nie tworzą efektu maski, a używa się ich na mokro, więc produkt się nie marnuje. Każda gąbka umieszczona jest w ochronnym etui z lusterkiem.

Nie zawsze da się zrobić makijaż czy upiąć włosy jedną ręką. W takich sytuacjach w sukurs przyjdzie lusterko kosmetyczne Notino Pastel Collection. Z jego eleganckiego brzoskwiniowego etui w kilka sekund można zrobić wygodną podstawkę.

W coś trzeba to wszystko zapakować. W Notino pomyśleli również o tym i zaprojektowali kuferek kosmetyczny Notino Pastel Collection. Jest przede wszystkim pojemny i praktyczny - ma stabilną prostokątną podstawę, praktyczny uchwyt i zamek błyskawiczny. Najpotrzebniejsze drobiazgi można włożyć do wewnętrznej kieszonki. Również w tym przypadku Notino postawiło na bezpretensjonalną elegancję i piękną barwę. W Notino Pastel Collection znajdziemy też mniejsze kosmetyczki, w różnych kolorach i rozmiarach.

Uzupełnieniem kolekcji są trzy pastelowe schrunchies Notino Pastel Collection– gumki, które nie szarpią i nie niszczą włosów. Bardzo przydają się szczególnie latem i podczas podróży, kiedy związane włosy są zdecydowanie wygodniejszą fryzurą. Gdy nie zdobią akurat twojej głowy, z powodzeniem zastąpią bransoletkę.

Notino Pastel Collection - podróżny niezbędnik

Spakowałam już wszystkie ubrania, walizka ledwo się domyka, a ja przecież nie włożyłam jeszcze do niej kosmetyków! Wszystkie znamy takie sceny, i to z autopsji. Nowa kolekcja Notino powstała właściwie z myślą o podróżach, długich i krótkich. Kompaktowe rozmiary, sprytne etui i lusterka, dodatkowe kieszonki, stabilne podstawki, wieszaczki - pakowanie kosmetyków na wyjazd nigdy nie było tak łatwe i przyjemne.

Notino Pastel Collection jest świetnym niezbędnikiem, który sprawdzi się równie dobrze w domu, w czasie dłuższych wypraw, a także weekendowych wypadów za miasto.

Wszystkie produkty dostępne są online na notino.pl oraz w aplikacji mobilnej Notino, gdzie w przypadku pierwszego zamówienia dostawa jest darmowa

