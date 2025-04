Zgodnie z duchem marki promującym wyrazisty indywidualizm, Adwoa będzie twarzą głównych kampanii i lansowań marki w 2021 i kolejnym roku. Adwoa i Rimmel London łączy wspólne podejście do wspierania wyrażania siebie i roli makijażu, który ma nie zmieniać, a wzmacniać pewność siebie i własną siłeę wewnątrzną.

Pochodząca z Londynu, Adwoa zaczęła karierę modelki w wieku 18 lat, a wieku 22 lat pojawiła się po raz pierwszy na okładce Vogue. Pracując dla najbardziej uznanych międzynarodowych domów mody, Adwoa dołącza do grupy wyjątkowych kobiet, które wcześniej były ambasadorkami Rimmel London: Kate Moss, Georgia May Jagger, Cara Delevingne i Rita Ora.

Adwoa jest jedną z najbardziej charakterystycznych modelek, ale jest też kimś więcej niż tylko piękną twarzą. Wyróżnia ją to, że jest wielką inspiracją w zakresie takich tematów jak feminizm czy dbanie o zdrowie psychiczne.

Rimmel London wciela w naszej branży wizję autentycznego piękna, którą podziela i promuje Adwoa. Oprócz zaangażowania w kwestie społeczne i modowe, Adwoa jest założycielką Gurls Talk, społeczności stworzonej po to, by promować kwestie zdrowia i samopoczucia psychicznego nastolatek i młodych kobiet.

Bazując na swoich doświadczeniach, Adwoa założyła Gurls Talk po to, by było bezpiecznym miejscem – online i offline – gdzie młode osoby mogą otwarcie wypowiedzieć się, posłuchać, wesprzeć się nawzajem bez poczucia wstydu czy bez krytyki. W ramach cotygodniowych podcastów i live’ów, Gurls Talk ma na celu zdestygmatyzowanie rozmów na temat zdrowia psychicznego w ramach wspierającej się społeczności.

Rimmel London wchodzi w nową erę. Marka, która zawsze przesuwała granice, aby konsumenci odważali się eksperymentować i być wierni sobie, ponownie koncentruje się na promowaniu indywidualizmu i odwadze w jego wyrażaniu. Jako nowa globalna Ambasadorka-Aktywistka marki, Adwoa uosabia pewność siebie, dbałość o rozwój osobisty i umiejętność pokonywania barier, co doskonale wpisuje się w ambicje Rimmel London.

Współpraca z Rimmel London w roli nowej Ambasadorki to dla mnie zaszczyt. Dzięki temu otrzymałam niesamowitą platformę do komunikowania się z ludźmi na całym świecie. Bycie sobą nie zawsze jest łatwe – w przeszłości naprawdę się z tym zmagałam. Teraz razem z Rimmel London będziemy zachęcać ludzi do tego, by czuli się dobrze we własnej skórze i byli dumni z tego, co czyni ich wyjątkowymi

- powiedziała Adwoa Aboah.