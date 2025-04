W makijażu, tak samo jak i w modzie, trudno wymyślić coś nowego. Nie dziwi też już nikogo fakt, że marki naśladują siebie nawzajem. Jedne robią to jednak bardzo dyskretnie, inne zbyt dosłownie.

My wolimy skupić się nie na tym jak wyglądają kosmetyki, ale jaki dają efekt. Znalazłyśmy 7 kultowych (drogich) produktów, które mają swoje odpowiedniki w ofercie marek bardziej przystępnych cenowo.

Znajdziecie kryjący podkład, rozświetlacz w sztyfcie, róż do policzków, tint do ust czy tusz do rzęs. Najtańszy kosmetyk kosztuje 11 złotych, a najdroższy 170 złotych. Chyba więc warto szukać zamienników?

