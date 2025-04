To podobno najmłodziej wyglądająca rodzina świata. Matka - emerytowana tancerka ma 66 lata. Jej córki: Lure Hsu 44, Fayfay 43 i Sharon 39. Wszystkie wyglądają jak nastolatki. Ciężko nawet rozróżnić, która z nich jest matką! Tajwańska rodzina sama siebie nazywa "rodziną zamarzniętego wieku". Zobacz ich zdjęcia i poznaj sekret wiecznej młodości. Jak się okazuje, wcale nie chodzi o tony kosmetyków.

Matką jest...

Kobieta w środku. Obok niej widzimy po prawej Lure Hsu - 44 lat i 39- letnią Sharon po lewej.

fot. Screen Instagram

Sekret wiecznej młodości Tajwanek

Chodzi o wodę. Tak - o normalną, zwykłą wodę. Do tego dużo warzyw. Tajwanki zdradziły, że codziennie rano piją ok. 500 ml wody, by ich skóra była odpowiednio nawilżona. Proste?

Kiedy skóra ma wystarczającą ilość wody, nie musisz martwić się o starzenie się i zmarszczki - Lure

Robiłem to od ponad dziesięciu lat, powiedział Fayfay. Piję 350ml do 500ml. - Fayfay.