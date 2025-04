Jaki powinien być makijaż dzienny? Prosty w wykonaniu, subtelnie podkreślający urodę i nie zajmujący dużo czasu. Kluczowe są tu dobrze dobrane kosmetyki, które dadzą naturalny efekt, a przy okazji poradzą sobie z każdym problemem - zakryją drobne niedoskonałości, cienie pod oczami i rozświetlą cerę po nieprzespanej nocy. Oto lista podstawowych kosmetyków do makijażu, które powinnaś mieć zawsze pod ręką.

Ujednolicona, piękna cera to podstawa każdego makijażu. Jeśli zmagasz się z niedoskonałościami, masz wypryski lub blizny, wybierz podkład mocno kryjący. Taki kosmetyk zazwyczaj ma gęstą konsystencję. Pamiętaj, żeby przy stosowaniu tego rodzaju produktu, dostatecznie nawilżać skórę twarzy. Nawet jeśli masz cerę tłustą (na takiej najczęściej występują wypryski), nie powinnaś jej nadmiernie wysuszać, ponieważ wtedy może zacząć produkować więcej sebum. Sięgnij po kremy nawilżające odpowiadające potrzebom twojej skóry.

Jeżeli jednak nie borykasz się z niedoskonałościami, wybieraj do makijażu podkłady lekkie, rozświetlające lub nawilżające. Dobrym rozwiązaniem będą też kremy BB i CC. Odżywiają skórę, dają lekkie krycie i ukrywają zaczerwienienia.

Pamiętaj, że kluczem do perfekcyjnego makijażu jest odpowiednio dobrany odcień. Powinien być jak druga skóra - idealnie się z nią stapiać, nie powodując efektu maski.

Nawet jak będziesz wyspana, możesz mieć cienie i worki pod oczami, jeśli masz do tego skłonności. Wtedy nawet najpiękniejszy makijaż oczu się nie obroni. Sińce i worki pod oczami dodają lat, a twarz wygląda na zmęczoną i szarą. Dlatego w takiej sytuacji nieoceniony będzie korektor. Dobierz go w zależności od potrzeb. Nakładany na skórę pod oczami sprawia, że staje się ona ujednolicona i promienna. Dostępność korektorów jest bardzo szeroka – mają różne stopnie krycia i właściwości (np. rozświetlające i rozjaśniające) oraz różne konsystencje. Korektor przyda ci się nie tylko do zamaskowania cieni pod oczami, ale również zakryje drobne niedoskonałości.

Wytuszowane i uniesione rzęsy otwierają optycznie oko, a spojrzenie staje się bardziej wyraziste i nabiera głębi. Na rynku znajdziesz mnóstwo produktów, które zapewnią ci wachlarz rzęs, jak z reklamy. W codziennym make-upie zrezygnuj jednak z mocnego podkreślenia. Wystarczy jedno pociągnięcie różdżką. Jeśli naturalnie masz długie i ciemne rzęsy, możesz zrezygnować z tuszu, a jedynie ujarzmić włoski bezbarwnym żelem lub wazeliną.

Do wykonania makijażu dziennego, potrzebna ci będą również paleta cieni do powiek w odcieniach nude. Jest uniwersalna i daje szerokie spektrum możliwości. Jasne kolory rozświetlą spojrzenie, natomiast ciemniejsze wymodelują oko i dodadzą wyrazu.

Kolejnym produktem, który powinien znaleźć się w twojej kosmetyczce jest bronzer do twarzy. Po nałożeniu podkładu i przypudrowaniu, twarz wygląda na płaską i zmęczoną, i właśnie tutaj wkracza bronzer - muśnięcie nim kluczowych miejsc (kości policzkowe, linie żuchwy, po bocznych stronach nosa, przy linii czoła) dodaje jej trójwymiarowości, charakteru, a przy okazji doskonale ją wysmukla. Do wyboru masz bronzery w różnych odcieniach – chłodnych lub ciepłych, matowe lub z drobinkami, rozświetlające. Dają one wiele możliwości.

Możesz również sięgnąć po róż. Dzięki niemu twarz wygląda promiennie, lekko i świeżo. Aby uzyskać najlepszy efekt, wybieraj kosmetyki, które kolorem zbliżone są do twojego naturalnego rumieńca. U osób z oliwkową lub ciemniejszą karnacją, najlepiej sprawdzą się odcienie koralowe, morelowe lub pomarańczowe, natomiast u osób z jasną karnacją - chłodne odcienie różu.

Niezawodnym kosmetykiem jest też błyszczyk. Oprócz nadania koloru, działa też pielęgnująco. W drogeriach znajdziesz różne ich warianty: matowe, z drobinkami, błyszczące, opalizujące. Jedno muśnięcie nim warg, całkowicie odmienia wygląd.

