O zaletach kremów BB nie będziemy się rozpisywać - odkąd są dostępne w Polsce, po podkłady sięgamy już tylko w awaryjnych sytuacjach.

Przypomnimy tylko, że krem BB to podkład i krem do twarzy w jednym. Maskuje niedoskonałości, ujednolica kolor skóry, a do tego nawilża i odżywia skórę.

W naszym przeglądzie znajdziesz 6 produktów w cenach od 24,99 zł do 49,99 zł. Trójkę otwierają koreańskie kremy BB, które uchodzą za najlepsze na całym świecie, ale w zestawieniu pojawią się również dwie propozycje od naszych rodzimych marek.

Spis treści:

Przegląd zaczynamy od marki, która słynie z kremów BB. Ten wybrany przez nas to odżywczy, odmładzający krem BB dedykowany skórze dojrzałej, wymagającej odżywienia i rozświetlenia.

Kosmetyk ma lekką konsystencję i zapewnia średnie krycie o satynowym wykończeniu. W jego składzie znajdziesz czarny kawior, który hamuje procesy starzenia się skóry oraz hydrolizowany kolagen, który sprawia, że skóra staje się jędrna i elastyczna.

Przy regularnym stosowaniu zmarszczki stają się mniej widoczne, a przebarwienia rozjaśnione. Skóra zostaje intensywnie i głęboko odżywiona.

Kolory: jeden, uniwersalny.

Cena: 39,90 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

To jeden z najlepiej kryjących kremów BB na rynku. Już po nałożeniu jednej cienkiej warstwy ujednolica koloryt skóry, a także kryje wszelkie niedoskonałości.

Nie ma mowy o efekcie maski - krem zapewnia niezwykle naturalny efekt makijażu. Do tego redukuje drobne zmarszczki i zaczerwienienia, a także matuje i wygładza skórę.

Zawiera kwas hialuronowy, który nawilża i ujędrnia, wyciągi z rumianku i rozmarynu, które działają kojąco, ceramidy i kolagen, które wygładzają skórę oraz olejek makadamia, który zwiększa jej elastyczność.

Kolory: 3 odcienie.

Cena: 34,99 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Krem Dry Monkey z linii Animal marki Skin 79 to połączenie podkładu, kremu pielęgnacyjnego i filtra UV - w linii znajdziesz również krem rozjaśniający i wygładzający.

Kosmetyk ma konsystencję podkładu, ale od razu po nałożeniu błyskawicznie wtapia się w skórę. Zapewnia średnie krycie i doskonałe wygładzenie.

Zawiera wyciąg z banana, witaminy E, C, i PP i kwas hialuronowy, które odżywiają i nawilżają skórę.

Kolor: jeden, uniwersalny - beż z różowymi tonami (wersja zielona i różowa to nieco inne odcienie).

Cena: 49,90 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Krem ma lekką, nieco wodnistą konsystencję, więc spodoba się posiadaczkom cer suchych i normalnych. Świetnie wyrównuje koloryt skóry, a do tego intensywnie nawilża i zapewnia piękne rozświetlenie. 100% składników pochodzi z upraw ekologicznych.

Kolor: jeden, uniwersalny.

Cena: 49,90 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

To nasza propozycja dla skór z większymi niedoskonałościami takimi jak krostki, pryszcze czy nadmiernie przetłuszczająca się strefa T.

Krem błyskawicznie poprawia wygląd skóry maskując niedoskonałości i eliminując błyszczenie. Polecany jest do skór trądzikowych, tłustych i mieszanych - działa antybakteryjnie, reguluje wydzielanie sebum i redukuje zmiany trądzikowe.

Krem kryje i matuje skórę nawet do 8 h bez poprawek, a przy tym nie obciąża skóry i nie zatyka porów.

Kolor: jeden, uniwersalny.

Cena: 34,90 zł za 40 ml. Do kupienia w drogeriach Natura, Hebe.

Krem BB od marki Lirene idealnie wtapia się w skórę wyrównując jej koloryt. Zapewnia satynowy, delikatnie rozświetlony efekt, dzięki czemu cera wygląda zdrowo i promiennie.

Krem ma również właściwości pielęgnacyjne - w składzie znajdziesz kwas hialuronowy, który skutecznie i długotrwale nawilża. Polecamy szczególnie skórom suchym, odwodnionym, podrażnionym.

Kolor: jeden, uniwersalny.

Cena: 24,99 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

