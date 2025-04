Postaw na olejek rycynowy



Jedną z najpopularniejszych metod na gęste rzęsy, znaną już od wieków, jest stosowanie olejku rycynowego. Ta substancja otrzymywana jest z nasion rącznika pospolitego, występującego głównie w Afryce i Indiach. Składa się z kwasu rycynowego, kwasu linolowego oraz alfa-linolowego, a także z kwasu stearynowego.

Reklama

Ten cenny miks ma działać jak naturalna odżywka do włosów, brwi i rzęs, stymulująca ich wzrost, zagęszczająca, chroniąca je przed kruszeniem i wypadaniem, delikatnie przyciemniająca i nabłyszczająca.

Jak go używać? To proste. Wystarczy nakładać olejek na rzęsy za pomocą czystej szczoteczki od maskary lub nasączonego wacika kosmetycznego. Należy to robić starannie, żeby produkt nie dostał się do oka, najlepiej przed położeniem się do łóżka.

Olejek rycynowy dostaniesz w aptece, a w drogeriach zaopatrzysz się też w maskary do rzęs bazujące na tym składniku. Te z oferty Pierre Rene, Hean czy Bell w ciągu dnia będą dodatkowym wsparciem Twojej kuracji odżywczej.

Chociaż istnieją doniesienia, że olejek rycynowy wcale nie ma tak dobroczynnego wpływu na rzęsy, jak nam się wydaje, mnóstwo kobiet nadal go stosuje, chwaląc sobie jego działanie. Sama zdecyduj, czy warto spróbować.

fot. Materiały prasowe

Sięgnij po profesjonalne odżywki do rzęs

Marzysz o spektakularnie podkreślonym spojrzeniu i naprawdę długich rzęsach? Sięgnij po profesjonalne kosmetyki w formie serum, które wpływają zbawiennie na stan włosków i ich odporność na niesprzyjające czynniki zewnętrzne.

Odżywki do rzęs z Hebe to szeroki wybór produktów dostosowanych do wszystkich oczekiwań. Który kosmetyk wybrać?

Oceanic Long 4 Lashes



Jednym z najchętniej wybieranych produktów jest odżywka do rzęs Long 4 Lashes z kompleksem składników, które przyspieszają wzrost rzęs i zagęszczają je.

Wyjątkowo skuteczne działanie odżywki polega na przedłużeniu aktywnej fazy wzrostu rzęs (tak zwanej fazy anagen), które mogą osiągnąć imponujące rozmiary, a dzieje się to m.in. dzięki obecności w składzie bimatoprostu. Substancja ta wpływa też na pigmentację włosków, pogłębiając ich naturalny kolor.

W odżywce do rzęs Long 4 Lashes znajduje się także kwas hialuronowy, który wygładza włoski i dodaje im blasku, jednocześnie sprawiając, że są dogłębnie nawilżone oraz bardziej elastyczne. Z kolei prowitamina B5 wspiera sam proces wnikania składników aktywnych z kosmetyków do wnętrza każdego włoska.

Efekty stosowania odżywki do rzęs Long 4 Lashes widoczne są już po około 3 tygodniach stosowania. Po 8 tygodniach można się spodziewać naprawdę spektakularnej zmiany.

L’Biotica ActiveLash

Kolejnym produkt, który powinnaś mieć w kosmetyczce, jeśli zastanawiasz się, jaki sposób na gęstsze będzie skuteczny, spróbuj serum do rzęs ActiveLash marki L’Biotica. Zawiera bimatoprost, a oprócz tego również keratynę, która zwiększa wytrzymałość włosków, łagodzący i działający odżywczo pantenol. Dodatkowo w składzie można znaleźć argininę, czyli aminokwas, nazywany przez naukowców cząsteczką życia, regenerujący rzęsy na całej długości.

Jak długo trzeba stosować odżywki do rzęs z bimatoprostem i czy są one całkowicie bezpieczne? Składnik ten jest poddawany wnikliwym badaniom, ponieważ stosowany jest w kroplach do oczu obniżających ciśnienie w gałce ocznej. Warto jednak obserwować reakcję organizmu na nowy kosmetyk, zwłaszcza w przypadku osób o wrażliwych spojówkach.

Niezwykłe efekty wzrostu i zagęszczenia rzęs mogą zniknąć po odstawieniu serum. Kiedy długie włoski przejdą swój cykl życia, w tym fazę katagen i telogen, rzęsy wracają do pierwotnego wyglądu, dlatego odżywki stymulujące warto stosować regularnie.

Eveline Lash Therapy Professional Total Action

Warto też przetestować serum do rzęs 8w1 Eveline Lash Therapy Professional Total Action. To produkt, który łączy w sobie właściwości serum odbudowującego, aktywatora wzrostu rzęs oraz bazy pod tusz. Działa aż w 8 obszarach, sprawiając, że rzęsy są długie, mocne, mniej podatne na wypadanie, lśniące i wyraźnie ciemniejsze. W składzie tego produktu znalazły się między innymi: kwas hialuronowy, olej arganowy, D-panthenol.

Inne produkty marki Eveline

Marka Eveline ma w swojej ofercie, dostępnej m.in. w Hebe, również inne produkty przygotowane z myślą o łamliwych i wypadających rzęsach. To między innymi serum ReveLash z bimatoprostem oraz z substancją Biotinoyl Tripeptide-1, która poprawia mikrokrążenie w cebulkach i stymuluje syntezę kolagenu. Z kolei w odżywce do rzęs 3 w 1 Eveline Advanced Volumiere znalazły się wnikające w strukturę włosa proteiny soi.

fot. Materiały prasowe

Ciekawostka: balsam do ust na rzęsy

Jeszcze jeden pomysł na naturalną odżywkę to stosowanie balsamu do ust, najlepiej eko jak kosmetyk marki Jowae, który w 99% składa się z substancji naturalnego pochodzenia. Zawiera olejki, lumifenole, wosk pszczeli, które zbawiennie działają nie tylko na naskórek na ustach, ale też na rzęsy. Taki produkt wystarczy nanieść czystym palcem na rzęsy i delikatnie wmasować u nasady.

Nie zapominaj o bazie pod maskarę

Jednym ze sprawdzonych sposobów na wzmocnienie rzęs i przyspieszenie tempa ich wzrostu jest regularne stosowanie specjalistycznych baz pod maskarę. To nic innego jak odżywki, jakie można nanieść na włoski za pomocą szczoteczki przed użyciem ulubionego tuszu. Nie wpływają negatywnie na trwałość tuszu, ani nie prostują włosków.

Zalety bazy pod tusz do rzęs:

1. Stanowi solidne, dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami, które mogą mieć negatywny wpływ na kondycję rzęs.

2. Stanowi dodatkową warstewkę – sprawi ona, że Twoje rzęsy będę wyglądały na ekstremalnie grube i ciemne.

Dobrym przykładem tego rodzaju produktów jest baza stymulująca Essence Volume Booster, którą znajdziesz w Hebe. Zawiera takie składniki odżywcze, jak olej acai i masło z mango i ma piękne, egzotyczne nuty zapachowe.

Możesz też postawić na alternatywę dla klasycznej maskary w postaci tuszu z odżywką 2w1. Volume Stimulator marki Hean to kosmetyk ze specjalnym składnikiem WidelashTM, który skutecznie wzmacnia strukturę rzęs i pobudza ich wzrost, jednocześnie pokrywając je warstwą głębokiego koloru, który podkreśli Twoje spojrzenie.

Testy wykazały, że już po czterech tygodniach codziennego stosowania można cieszyć się pierwszymi efektami! O kondycję włosków dbają w tym tuszu z odżywką również: keratyna, D-pantenol, proteiny pszeniczne, a nowoczesna szczoteczka idealnie rozczesuje i dba o naturalny efekt.

Rób prawidłowy demakijaż

Nic tak negatywnie nie działa na kondycję rzęs jak nieprawidłowo robiony demakijaż okolic oczu lub… jego kompletny brak. Chodzenie spać z warstwą wodoodpornego tuszu na rzęsach wysusza je i sprawia, że kruszą się, szybciej wypadając.

Oczyszczaj twarz regularnie sprawdzonymi i delikatnymi metodami. Zamiast trzeć oczy żelem antybakteryjnym czy mydłem, sięgnij po produkt specjalnie opracowany z myślą o demakijażu oczu. Jakie kosmetyki do demakijażu oczu są najlepsze?

Płyny micelarne

Postaw na delikatny płyn micelarny, czyli łagodny, pozbawiony alkoholu kosmetyk zawierający – jak sama nazwa wskazuje – micele. To cząsteczki, które jak magnes wyłapują wszelkie zanieczyszczenia, wiążąc je i usuwając je z powierzchni skóry. Wystarczy zwilżyć takim preparatem bawełniany wacik kosmetyczny, przyłożyć na chwilę do zamkniętej powieki, a następnie zsunąć delikatnie cały makijaż.

Płyny dwufazowe

W demakijażu oczu świetnie sprawdzają się także specjalne płyny dwufazowe. Kosmetyk ten składa się z fazy wodnej oraz z fazy oleistej, które wystarczy przed użyciem połączyć ze sobą, wstrząsając butelką.

Olejki, co wiemy nie tylko na przykładzie rytuałów urodowych Koreanek, są niezastąpione w oczyszczaniu skóry z sebum i nawet najcięższego makijażu. Nie tylko radzą sobie z wszystkimi rodzajami maskar, ale też dbają o kondycję rzęs, dodając im blasku i nawilżając je.

Możesz sięgnąć na przykład po specjalną mieszankę olejów naturalnych Nacomi. W składzie znajdziemy tu między innymi z olej rycynowy czy olej z pestek winogron.

Zadbaj o dietę i relaks

Nie od dziś wiadomo, że to, co jemy, ma wpływ na stan naszej skóry oraz włosów. Dokładnie tak samo jest z rzęsami. Rzadkie, wypadające, pozbawione blasku i kruche włoski często są spowodowane nieprawidłowym odżywianiem.

Na co zwrócić uwagę układając jadłospis? Postaw na dietę bogatą w witaminę E, wpływającą zbawiennie między innymi na poziom nawilżenia skóry i włosów oraz w witaminę A, niezbędną w procesach odbudowy keratyny, z której w 97% składa się ludzka rzęsa. Nie zapomnij też o biotynie, cynku oraz białku. Nie dopuść do niedoborów żelaza, które są przyczyną anemii i większej łamliwości włosów i rzęs.

Stres – największy wróg długich i gęstych rzęs

Staraj się także kontrolować stres. To on destrukcyjnie działa nie tylko na Twoją psychikę, ale też cały organizm, włącznie ze skórą, włosami, paznokciami i rzęsami. Relaks i dobry, zdrowy sen (najlepiej 8-godzinny) też powinny stać się istotnymi elementami Twojej troski o gęste rzęsy.

Długie rzęsy to Twoje marzenie? Masz szansę je spełnić bez konieczności rezerwowania wizyty u kosmetyczki zajmującej się przedłużaniem włosków. Wystarczy postawić na znane od lat domowe sposoby, nowoczesne kosmetyki w formie serum czy dobre maskary.

Przetestuj naszych 5 metod na gęste rzęsy i ciesz się idealnie podkreślonym, pełnym wyrazistości spojrzeniem.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Hebe