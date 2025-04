Jesień to moment, w którym nie tylko na zewnątrz robi się szaro i ponuro. Naszej cerze też zaczyna brakować blasku, przez co wygląda na bardziej zmęczoną i... starszą.

Jest na kosmetycznym rynku taki produkt, który już po kilku zastosowaniach (niektóre nawet po jednym!) potrafi przywrócić młodzieńczy wygląd skóry. To serum z witaminą C, o którego zaletach rozpisywałyśmy się już nie raz. Działa nie tylko rozświetlająco, ale również odmładzająco i rozjaśniająco - potrafi uporać się nawet z przebarwieniami po przebytym trądziku.

Nie mamy wątpliwości, że serum z witaminą C powinno znaleźć się w każdej kosmetyczce, bez względu na rodzaj skóry i wiek. Tym razem w naszym przeglądzie wyłącznie znajdziesz kosmetyki, które nie rujnują budżetu - ich ceny wahają się od 20 do 60 złotych. Mają nie tylko różną formułę, ale również ich skład oparty jest o inną formę witaminy C.

W serum marki The Ordinary wykorzystana zastała pochodna kwasu askorbinowego - Glukozyd Askorbylu (INCI: Ascorbyl Glucoside). Jest od niego bardziej stabilna, działa za to nieco delikatniej, ale w głębszych warstwach skóry.

Produkt nie zawiera alkoholu, silikonów i olejów, a jego pH wynosi między 6,0, a 7,0. Kosmetyk wegański.

Forma użytej witaminy C: Glukozyd Askorbylu.

Dla jakiej skóry? Do każdego typu cery.

Cena: 58 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych i perfumeriach Douglas.

Serum zawiera czysty kwas L-askorbinowy 30% (INCI: Ascorbic Acid). To jedna z najczęściej wykorzystywanych form witaminy C. Nie jest stabilna, działa intensywnie, ale tylko na powierzchni skóry.

Forma użytej witaminy C: kwas L-askorbinowy.

Dla jakiej skóry? Dla normalnej, tłustej, mieszanej. Raczej nie sprawdzi się u kobiet ze skórą wrażliwą (może silnie podrażniać). Kosmetyk wegański.

Cena: 45 zł za 30 ml. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Serum od marki Bielenda zawiera 3-O Etylowy Kwas askorbinowy (INCI: 3-0-Ethyl Ascorbic Acid), czyli najdoskonalszą formę witaminy C - jest stabilna nawet w obecności wody. Łatwo przenika nawet do skóry właściwej. To serum to nasz faworyt.

Forma użytej witaminy C: 3-O Etylowy Kwas Askorbinowy.

Dla jakiej cery? Każdej, nawet wrażliwej.

Cena: 54,90 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Jeśli wolisz kosmetyki o olejkowej formule, sięgnij po serum marki Bandi. Świetnie sprawdzi się przy cerze wrażliwej, suchej, szukającej ukojenia - (odradzamy jednak kobietom ze skórą tłustą i mieszaną).

Zawiera stabilną, aktywną biologicznie formę witaminy C - Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate). Jest dobrze tolerowana przez wrażliwe skóry. Efektywne stężenie wynosi już 1%.

W składzie serum znajdziesz również:

alantoinę,

d-pantenol,

estry oliwy z oliwek,

olej arganowy,

olej awokado,

olej migdałowy.

Forma użytej witaminy C: Tetraizopalmitynian askorbylu.

Dla jakiej skóry? Dla każdej, nawet wrażliwej.

Cena: 44,99 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Serum ma lekką, żelową konsystencję, która błyskawicznie się wchłania. Jest idealne pod makijaż. W jego składzie znajdziesz Sól sodową fosforanu askorbylu (INCI: Sodium Ascorbyl Phospate).

To najłagodniejsza forma witaminy C - nie podrażnia, ale jednocześnie ma najsłabsze działanie. Co więcej, to jedna z tych form, którą stosuje się ją w preparatach przeciwtrądzikowych.

Forma użytej witaminy C: Sól sodowa fosforanu askorbylu.

Dla jakiej skóry? Każdej, polecane jest trądzikowej i dojrzałej.

Cena: 28,99 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Serum łagodzi podrażnienia, silnie nawilża i ujędrnia skórę. Podobnie jak serum Bandi, zawiera Tetraizopalmitynian askorbylu.

W składzie kosmetyku znajdziesz również:

olej z pestek śliwki, który nawilża i ujędrnia skórę,

olej z pestek dzikiej róży, którzy działa przeciwzapalnie, przeciwstarzeniowo i regenerująco,

caprylic (mieszanka kwasów tłuszczowych otrzymanych z oleju kokosowego i poddanej estryfikacji z gliceryną), która ma zdolność zatrzymania wody w skórze, poza tym wygładza, regeneruje i zwiększa elastyczność,

witaminę E , która hamujące procesy starzenia się skóry oraz wygładza i uelastycznia,

shea light (estry masła shea), które nawilżają i odżywiają skórę.

Forma użytej witaminy C: Tetraizopalmitynian askorbylu.

Dla jakiej cery? Dojrzałej, wrażliwej, naczynkowej, suchej.

Cena: 33,90 zł za 15 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

