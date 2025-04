Dobry podkład to podstawa. Najlepiej, gdy perfekcyjnie stapia się ze skórą, a o jego istnieniu wiemy tylko my. W sklepach jest cały arsenał tego typu produktów, a ich oferta stale się powiększa.

Obecnie, większość podkładów do twarzy nie tylko zapewnia dobre krycie, ale również dzięki aktywnym składnikom w składzie, są przedłużeniem pielęgnacji. Wspomagają naszą walkę z trądzikiem i działają przeciwstarzeniowo. I co najważniejsze – świetnie sobie z tym radzą. Z oferty drogerii Rossmann wybrałyśmy dla Was 5 najlepszych podkładów do twarzy, które pokochały internautki.

Tego podkładu Rossmann nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego dobra passa trwa od lat i wciąż dla wielu kobiet jest numerem jeden na liście najlepiej kryjących i matujących podkładów. Polecany szczególnie dla cery mieszanej i tłustej. Beztłuszczowy, z filtrem SPF15.

fot. Podkład do cery tłustej REVLON ColorStay, cena: 71,99zł/materiały prasowe

Jego wegańska, lekka formuła, pozbawiona jest parabenów, mikroplastiku, olejków mineralnych oraz alkoholu. Według producenta, idealny mat utrzymuje się do 18h. Polubią go osoby o wrażliwej, delikatnej skórze. Zawarta w nim witamina E ma działanie ani-aging, natomiast EvermatTM zapewnia idealne wykończenie.

fot. Podkład niezatykający porów CATRICE All Matt Shine Control, cena: ok. 29zł/materiały prasowe

Posiadaczki cery trądzikowej będą zadowolone z podkładu, który w swoim katalogu ma polska marka Delia. Kosmetyk przeznaczony jest dla problematycznej skóry z tendencją do pojawiania się niedoskonałości. Fluid Skin Defined Stay Flawless Matt doskonale matuje, a efekt utrzymuje się nawet do 16h! W swoim składzie ma m.in. witaminę E, B3, zieloną herbatę i lotos, przez co wykazuje działanie nawilżające, przeciwtrądzikowe, tonizujące oraz przeciwstarzeniowe.

fot. Podkład do cery trądzikowej DELIA Stay Flawless Matt, cena: ok. 26zł/materiały prasowe

Podkład marki Lovely zdobył serca dziewczyn swoją lekką, a jednocześnie bardzo dobrze kryjącą formułą. Zapewnia efekt gładkiej, wręcz nieskazitelnej cery. Śmiało może konkurować z produktami z wyższej półki cenowej.

fot. Podkład dobrze kryjący LOVELY Camouflage Foundation, cena: ok. 24zł/materiały prasowe

Innowacyjny fluid przeznaczony dla cery dojrzałej. Błyskawicznie nawilża, wypełnia zmarszczki, matuje na wiele godzin i modeluje owal twarzy. To wszystko za sprawą kwasu hialuronowego, który znalazł się na liście składników. Cena w stosunku do efektu, jaki otrzymujemy, jest niesamowicie niska. Kosztuje ok. 27 zł, ale bardzo często dostaniemy go w promocji.

fot. Podkład do cery dojrzałej AA Filler, cena: ok. 27zł/materiały prasowe

