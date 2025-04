Fot. Fotolia

Maseczka z mango

Mango jest bogate w witaminy A, B, C, E oraz minerały potas, miedź i magnez.

Jak mango działa na skórę? Nazywane jest owocem młodości, ponieważ posiada antyutleniacze, co opóźnia procesy starzenia się skóry. Zawiera również substancję zwaną magniferyną, która posiada właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu idealnie sprawdza się u osób mających cerę trądzikową. Świetnie się sprawdza również w przypadku cery normalnej i suchej, ponieważ posiada właściwości nawilżające. Mogą po nią sięgać również osoby z cerą naczyniową, a na pewno się nie zawiodą.

Wykonanie maseczki: rozcieramy kawałek mango przy użyciu blendera i uzyskaną papkę nakładamy na twarz na 20 minut. Co możemy jeszcze dodać do maseczki? Łyżeczkę soku z cytryny albo miąższ z aloesu.

Maseczka z truskawek

Truskawki zawierają witaminy A, B, C, E i PP oraz minerały takie jak potas, fosfor, magnez i wapń. Często są niedoceniane, jeśli chodzi o ich zbawienny wpływ na skórę. Najlepiej kupować je, gdy jest na nie sezon, bo za kilogram tych czerwonych owoców zapłacimy tyle, co za dwie saszetki maseczki, w których samych owoców jest tylko kilka procent.

Jak truskawki działają na skórę? Regenerują i odżywiają, dlatego są idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają zniszczoną cerę. Wykazują również właściwości bakteriobójcze, dlatego polecane są do cery trądzikowej. Duża zawartość witaminy C skutecznie usuwa przebarwienia, nawet po trądziku. Jest idealna do każdego rodzaju cery – normalnej (bo odżywiają), suchej (bo nawilżają) i tłustej oraz z rozszerzonymi porami (bo mają właściwości ściągające).

Wykonanie maseczki: rozcieramy kilka truskawek przy pomocy blendera i nakładamy uzyskaną papkę na twarz na 20 minut. Co możemy jeszcze dodać do maseczki? Łyżeczkę mleka lub oliwy z oliwek.

Maseczka z awokado

Awokado jest bogate m.in. w witaminy A, B, C, E, H, K i PP oraz w fosfor, potas i wapń. Awokado jest jednym z najzdrowszych owoców, dlatego warto przynajmniej raz w miesiącu zafundować swojej twarzy maseczkę właśnie z awokado.

Jak awokado działa na skórę? Ma właściwości nawilżające, dlatego najlepsze jest dla skóry suchej, zmęczonej i pozbawionej blasku. Sprawdzi się również w przypadku skóry normalnej oraz wrażliwej, ponieważ łagodzi podrażnienia. Po zastosowaniu maseczki z tego owocu efekty zauważą również kobiety dojrzałe, na twarzy których pojawiają się pierwsze zmarszczki. Awokado ma bowiem właściwości opóźniające procesy starzenia.

Wykonie maseczki: rozcieramy część awokado przy pomocy blendera i nakładamy uzyskaną papkę na twarz na 20 minut. Co możemy jeszcze dodać do maseczki? Pół łyżeczki kefiru albo miodu.