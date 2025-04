Zamiennik Beauty Blendera - czy znalezienie go jest w ogóle możliwe? O kultowej gąbeczce z pewnością słyszała każda fanka makijażu. Wykonana jest z opatentowanego tworzywa, w którym tkwi jej sekret - posiada strukturę plastra miodu, która po zamoczeniu wypełnia się wodą, a gąbka dwukrotnie zwiększa swoją objętość, przez co staje się niesamowicie elastyczna i puchata - nakładane kosmetyki utrzymują się na jej powierzchni i nie są przez nią pochłaniane.

Niestety, ma jedną wadę - kosztuje 69 złotych. Biorąc pod uwagę, że musimy ją wymienić raz na 3-4 miesiące (mimo regularnego mycia) - makijaż staje się bardzo kosztowny.

Na szczęście na rynku istnieją tańsze zamienniki Beauty Blendera. Spośród wszystkich dostępnych na rynku wybrałyśmy 3 gąbki do makijażu, które tak samo dobrze rozprowadzają podkład i tak samo przyjemnie się ich używa. Kosztują między 20 a 30 złotych.

Gąbka do makijażu Blend It

Gąbka dostępna jest w różnych kolorach. Ma taką samą przyjemną strukturę, co Beauty blender. Od razu po zmoczeniu powiększa swoją objętość. Kosztuje 29,90 złotych, ale bardzo często można ją kupić w promocyjnej cenie. Marka Blend It dostępna jest głównie w drogeriach internetowych.

Gąbka do makijażu Wibo

Nie tylko kolor gąbki jest podobny. Jej struktura idealnie wchłania wodę - po odciśnięciu nadmiaru staje się miękka i sprężysta, pozwala na perfekcyjne nałożenie podkładu. Kupisz ją w drogeriach Rossmann i w sklepie internetowym Wibo. Jest 3 razy tańsza od kultowego Beauty Blendera. Kosztuje 21,49 złotych.

Gąbka do makijażu Hulu

Do kupienia w drogeriach internetowych. Kosztuje 21,99 złotych. Po namoczeniu robi się nawet 3 razy większa. Doskonale blenduje podkład, nie robi prześwitów, plam, nie pochłania zbyt dużej ilości podkładu. Nadaje się również do nakładania korektora i kremu BB.

Jak używać gąbki do makijażu?

Przed użyciem gąbeczki należy dokładnie zmoczyć ją w letniej wodzie. Następnie odcisnąć jej nadmiar w ręcznik (może być jednorazowy, papierowy albo ten, którego używasz do twarzy) - to niezwykle ważne, sucha gąbka nie nadaje się do rozprowadzania podkładu.

Podkład nałóż na nadgarstek, zamocz w nim gąbeczkę i metodą punktową rozprowadź na skórze. Następnie ruchem stemplującym wklep produkt w całą twarz.

