Rozpoczynamy cykl artykułów, w których co tydzień prezentować będziemy 3 kosmetyki do makijażu lub pielęgnacji w świetnych cenach. Wszystkie produkty to kosmetyczne perełki, które mają mnóstwo zwolenniczek. My też testowałyśmy je na własnej skórze!

Zaczynamy od kosmetyków do makijażu. W naszym zestawieniu znajdziesz tusz do rzęs, eyeliner i rozświetlacz. Wszystkie produkty pochodzą z Rossmanna - skorzystałyśmy jeszcze z mega promocji na makijaż, która trwa do końca października 2020.

Rozświetlacz Lovely

Rozświetlacz jest bardzo dobrze napigmentowany i drobno zmielony, dzięki czemu już jedno pociągnięcie pędzla nadaje skórze niesamowitego blasku. Można go aplikować zarówno na sucho (dla delikatnego, naturalnego efektu) jak i mokro (jeśli zależy ci na efekcie tafli na skórze).

Rozświetlacz dostępny jest w dwóch odcieniach: złotym (dla ciepłych karnacji) i srebrnym (dla chłodnych karnacji).

Produkt na tylko jeden, mały minus - opakowanie. Dość łatwo się psuje i pęka, ale za tę cenę - wybaczamy. Kosztuje 4,79 zł (jego regularna cena to: 11,99 zł).

Tusz do rzęs Fabulous Extra Black Miss Sporty

Tusz do rzęs Fabulous Miss Sporty to jeden z kosmetycznych bestsellerów. Nie tylko pięknie rozdziela i podkręca rzęsy, ale sprawia, że zyskują objętość i maksymalną długość.

Maskara nie rozmazuje się ani nie kruszy. Ma intensywnie głęboki czarny kolor, dzięki któremu spojrzenie staje się jeszcze bardziej wyraziste.

W regularnej cenie kosztuje 10,49 zł. Teraz kupisz go tylko za 4,19 złotych.

Eyeliner Celebrities Eveline

Miłośniczki makijażu w stylu Amy Winehouse wiedzą, że eyeliner eyelinerowi nierówny. Jednym z produktów, który zdobywa same pozytywne recenzje jest eyeliner Celebrities marki Eveline. Jego wodoodporna formuła jest niezwykle trwała i nie kruszy się w ciągu dnia.

Eyeliner wyposażony jest w bardzo cieniutki pędzelek, który pozwala na precyzyjne narysowanie równej linii.

Dostępny jest w 4 kolorach: czarnym, brązowym, niebieskim i fioletowym. Eyeliner kosztuje 4,99 zł (jego regularna cena to: 12,79 zł).

