Puder ryżowy - jak go stosować + 3 najlepsze produkty

fot. Adobe Stock

Puder ryżowy stworzony jest na bazie mąki ryżowej. Ma formę intensywnie białego proszku, ale nie bieli twarzy, ponieważ zachowuje się jak typowy transparentny puder - po nałożeniu stapia się z kolorem skóry.

Jeśli zastanawiasz się czy to produkt dla ciebie, może do testów przekona cię fakt, że puder ryżowy jest jednym z sekretów pięknej i gładkiej cery Azjatek. Jeszcze kilka lat temu kupienie go w Polsce graniczyło z cudem. Teraz znajdziesz go nie tylko w sklepach internetowych ale i w większości stacjonarnych drogerii.

Właściwości pudru ryżowego

Puder ryżowy ma za zadanie, tak jak większość tego typu kosmetyków, matowić skórę. To, co go wyróżnia, to to, że robi to mocniej i dłużej niż inne pudry, a to wszystko dzięki niesamowitej zdolności pochłaniania sebum. Do tego nie zatyka porów, więc pokochają go wszystkie kobiety z tłustą i mieszaną skórzą.

Puder ryżowy przyspiesza również gojenie się stanów zapalnych, dlatego świetnie nadaje się dla cer trądzikowych. Jest hypoalergiczny, więc mogą go stosować osoby ze skłonnościami do podrażnień i alergii. Oprócz tego ma właściwości zmiękczające i wygładzające - jeśli masz idealną skórę, możesz stosować go nawet bez podkładu.

Jak stosować puder ryżowy?

Dokładnie tak samo, jak każdy inny puder. Nakładaj go zawsze na podkład lub krem BB miękkim, gęstym i szerokim pędzlem - świetnie sprawdzi się np. kabuki.

Zanurz pędzel w pudrze, strzep nadmiar produktu i nałóż na twarz kolistymi ruchami od dołu ku górze. Puder ryżowy potrafi przedłużyć trwałość makijażu nawet do 16 h!

3 najlepsze pudry ryżowe

Choć puder ryżowy dostępny jest w dwóch wersjach - sypkiej i w kamieniu, to większość kobiet szczególnie upodobała sobie tę pierwszą. W naszym zestawieniu znajdziesz 3 produkty, dostępne bez większych trudności w popularnych drogeriach. Ceny wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Pamiętaj, że puder może występować, poza wersją transparentną, również w wersji kolorowej - takie ma w swojej ofercie np. marka Kryolan czy Vipera.

Puder ryżowy, Ecocera

Puder ma bardzo sypką, lekką konsystencję, więc idealnie sprawdzi się jako pierwszy tego rodzaju kosmetyk. Ma delikatny, różany zapach, jest niezwykle wydajny i niedrogi. Nie zawiera parabenów, jest hypoalergiczny.

Pojemność: 15 g

Puder ryżowy, Wibo

Puder marki Wibo zamknięty jest w estetycznym, perłowym opakowaniu. Znajdziesz go w większości drogerii Rossmann. Skutecznie matuje skórę, przedłuża trwałość makijażu i nie zatyka porów. Do tego ma atrakcyjną cenę.

Pojemność: 5,5 g

Puder ryżowy, Paese

To najdroższa z naszych propozycji. Puder jest lekki i jedwabisty, doskonale stapia się ze skórą. Świetnie przedłuża trwałość makijażu.

Pojemność: 15 g.

Więcej o makijażu:

Pomadka zmieniająca kolor to hit!

Smoky eyes, które wykonasz w 5 minut!