Najlepsze tusze do rzęs - przegląd i test kosmetyków

Tusz do rzęs Guerlain Cils d'enfer w odcieniu Mokka to tusz, który jest moim niepodważalnym faworytem. Lubię pogrubiające maskary, a ta jest fantastyczna, szybko schnie na rzęsach, nie brudzi i naprawdę nadaje im objętości. A do tego to złote opakowane - kocham! - Asia, redaktorka działu Moda.