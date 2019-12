Maseczka w płachcie - wybrałyśmy 7 najlepszych produktów (ranking)

fot. Adobe Stock

Maseczki w płachcie, choć w Azji znane od dziesięcioleci, w Europie to hit ostatnich lat. Gdy tylko pojawiły się na polskim rynku, bywało, że półki świeciły pustkami - regularnie brakowało ich w sklepach. Ich popularność wzrosła do tego stopnia, że zaczęły je produkować nawet nasze rodzime marki. I to z całkiem niezłym skutkiem.

Jak działa maseczka w płachcie?

Maseczki w płachcie to jeden z ważniejszych kroków w koreańskiej pielęgnacji. Mogą mieć różne działanie: przeciwzmarszczkowe, nawilżające, odżywiające, rozświetlające czy rozjaśniające. Nadają się dla każdego typu cery.

Maska to kawałek materiału lub tkaniny wycięty tak, aby dokładnie przylegać do skóry twarzy. Całość nasączona jest skoncentrowaną esencją, która równomiernie wnika w całą jej powierzchnię. Co ważne, jej formuła nie musi być dodatkowo zagęszczana - nawet, jeśli jest bardzo rzadka, nie będzie spływać z naszej twarzy - przytrzyma je materiał maseczki.

Gdzie kupić maski w płachcie?

Kilka lat temu były trudno dostępne, teraz kupisz je niemal w każdej drogerii i sklepach internetowych. Widziałyśmy je m.in. w Hebe, Rossmann i Kontigo. Najczęściej mają wydzielone osobne miejsce i półki. Szukaj ich też w dziale z azjatyckimi kosmetykami.

Najpopularniejszymi markami masek w płachcie są: It's Skin, Benton, Holika Holika, Mizon, Skin 79. Wśród polskich marek wyróżnia się Bielenda i Yonelle. Kupisz

A wady?

Niestety, maski mają swoje wady. Po pierwsze - są drogie. Przy regularnym stosowaniu (2 razy w tygodniu) miesięczne koszty rosną do 100-150 złotych. Jeśli mocno liczysz się z domowym budżetem, zobacz nasze przepisy na maseczkę w płachcie DIY. A po drugie - zaśmiecają środowisko.

Ranking azjatyckich maseczek w płachcie

1. Maseczka w płachcie Enjoy Vital-Up Time, Mizon, cena 11,90 zł

Głównym zadaniem maski jest wybielanie, rozjaśnianie i nawilżanie - zawiera ekstrakty z białych kwiatów, alantoinę i kwas hialuronowy. Produkt przeznaczony jest dla skóry poszarzałej z przebarwieniami. Nawilża i dodaje zmęczonej skórze blasku.

2. Maseczka w płachcie Pearl Glitter Essential, It's skin, cena 9,90 zł

Formuła tej rozjaśniająco-rozświetlającej maseczki opiera się na wyciągu ze sproszkowanej perły, lukrecji, ryżu oraz z kory morwy białej. Po zastosowaniu skóra jest wypoczęta, pełna blasku i o ujednoliconym kolorycie. Maska świetnie nawilża, łagodzi podrażnienia i stany zapalne oraz poprawia sprężystość i elastyczność skóry.

3. Maseczka w płachcie Bright Lover, Dr. Jart, cena 49 zł

Kultowe, kauczukowe maski Dr. Jart powstały w oparciu o techniki rzeźbienia, dzięki czemu ograniczają odparowywanie składników aktywnych. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

4. Maseczka w płachcie Good Night, Unitouch, cena 11,90 zł

Ta nawilżająco-relaksująca maseczka zawiera kwas hialuronowy, ekstrakt z nasion owsa oraz ferment bakterii kwasu mlekowego. Działa jak relaksujący wieczorny kompres dla skóry - głęboko nawilża, odżywia i wzmacnia skórę oraz skutecznie zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.

5. Maseczka w płachcie Avocado, Holika Holika, cena 9,90 zł

Głównym składnikiem odżywczo-wygładzającej maseczki jest, bogaty w kwasy tłuszczowe, aminokwasy i witaminy, ekstrakt z awokado. Maska doskonale reguluje gospodarkę hydro-lipidową skóry oraz łagodzi i zmiękcza skórę.

6. Maseczka w płachcie wzmacniająca, Superfood, cena 14,90 zł

Głównym składnikiem maseczki są jagody, pełne przeciwutleniaczy i witamin. Do tego mają działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, ściągające, uszczelniają naczynia krwionośne, dzięki czemu maska doskonale nawilża, łagodzi i odżywia skórę.

7. Maseczka w płachcie Snail Bee, Benton, cena 10,90 zł

Maseczka zawiera dwa najcenniejsze składniki w azjatyckiej pielęgnacji - ekstrakt ze śluzu ślimaka i jad pszczeli. Ta cudowna mieszanka została wzmocniona arbutyną, która rozjaśnia i poprawia koloryt skóry. Maska nawilża i odżywia skórę, a do tego rozjaśnia blizny i wygładza zmarszczki. Do kupienia w drogeriach Hebe.

